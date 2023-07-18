Переговори про злиття Western Digital та Kioxia близькі до завершення

18 июля 2023 г., 11:35

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Видання Japan Times, посилаючись на джерела, близькі до переговорів, повідомило, що угода про злиття Kioxia з Western Digital може бути укладена вже на початку серпня.

Скоріше всього це станеться коли Western Digital звітуватиме про результати за четвертий квартал і за весь рік.

Компанії веде переговори про злиття з січня. Угода забезпечить вихід з Kioxia Holdings для нинішніх власників, фінансово проблемної Toshiba та приватного інвестиційного фонду Bain Capital. Угода також потенційно допоможе відвернути від WD інвестора-активіста Elliott Management.

Western Digital вже використовує заводи Koixia для виробництва мікросхем флеш-пам’яті, а Elliott Management раніше закликала керівництво WD розглянути стратегічні альтернативи, в тому числі розділити підрозділи з виробництва флеш-пам’яті та жорстких дисків.

Japan Times інформує, що Western Digital володітиме трохи більше 50% акцій об’єднаної компанії, але керуватимуть нею менеджмент Kioxia. Компанія буде торгуватися на біржі Nasdaq з лістингом на Токійській фондовій біржі в недалекому майбутньому.

Як повідомляється, фінансування вже організовано і передбачає, що консорціум на голові Bain Capital, якій володіє 56,2% акцій Kioxia, отримає спеціальні дивіденди. Поки неясно, чи це будуть акції компанії, чи готівка.

Поточна діяльність Western Digital, скоріш всього, розділиться на бізнес з виробництва жорстких дисків та об’єднану компанію з виробництва NAND та SSD. Причому нинішні акціонери отримають акції у двох частинах: одну - для бізнесу з виробництва жорстких дисків, а іншу - для об’єднаної компанії Kioxia+Western Digital (NAND/SSD).

Згідно з даними TrendForce за листопад минулого року, об’єднана компанія Kioxia/Western Digital займатиме провідну позицію з 34% на ринку NAND. Samsung стала б номером два, SK hynix зі своєю дочірньою компанією Solidigm - номером три, а Micron - номером чотири.

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