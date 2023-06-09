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«Вчасно» та Zakupki виокремилися від EVO-Rozetka у нову компанію Tabula Rasa

9 июня 2023 г., 17:42

Від групи EVO-Rozetka в окрему компанію виокремився цифровий сервіс «Вчасно» та Zakupki.Prom – майданчик для державних і комерційних закупівель та аукціонів. Ці проєкти стануть частиною новоствореної компанії Тabula Rasa під керівництвом Миколи Палієнко, що сфокусується на розвитку інноваційних продуктів для підприємців на українському та міжнародних ринках.

Микола Палієнко передасть позицію CEO EVO та участь в операційному управлінні обʼєднаної компанії EVO-Rozetka Денису Горовому – співзасновнику EVO та CEO Prom.ua.

EVO й надалі розвиватиме маркетплейси, платіжну та логістичну інфраструктуру довкола них. Команди Prom, Satu, Shafa, Kabanchik, Bigl, IЗI, а також фінтех напрям (сервіс Rozetka Pay) продовжать розвиватися у групі компаній EVO-Rozetka.

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