Apple забезпечила собі майже 50% частки ринку вживаних смартфонів

9 июня 2023 г., 16:45

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TrendForce повідомляє, що глобальна пандемія та подовження середнього циклу заміни пристроїв з 36 до 42 місяців призвели до зниження темпів зростання виробництва смартфонів. Як наслідок, рівень випуску пристроїв ще не відновився до допандемічного рівня.

Попри ці виклики, ринок відновлених телефонів розширюється, складаючи близько 11% від загальної частки продажів у 2022 році з приблизно 167 мільйонами пристроїв. Найбільшим ринком цих вживаних пристроїв залишається Китай, на другому місці - Європа. Цікаво, що зростаючий ринок Індії, який підтримується великою кількістю населення, розвивається швидкими темпами і, за прогнозами, до 2026 року може скласти конкуренцію Китаю за обсягами продажів відновлених телефонів. Що стосується показників брендів, то у 2022 році Apple домінувала на ринку, захопивши 45-50% продажів, тоді як Samsung посіла друге місце з часткою ринку 25-30%.

Нещодавній сплеск на ринку вживаних смартфонів значною мірою можна пояснити зростанням попиту з боку країн, що розвиваються, а також складним характером апаратних і програмних інновацій для нових моделей смартфонів. Ця складність у впровадженні інновацій призводить до зменшення бажання споживачів оновлювати свої пристрої. Бренди та ритейлери запровадили промо-моделі trade-in, щоб подолати це вузьке місце у виробництві нових пристроїв. Ці ініціативи не лише стимулюють продажі нових пристроїв, але й забезпечують повторне використання старих пристроїв на ринку середнього рівня або як перехідних пристроїв для споживачів у країнах, що розвиваються, які переходять від функціональних телефонів до смартфонів початкового рівня. Крім того, прибутковість ринку вживаних смартфонів в останні роки привернула увагу низки платформ електронної комерції.

Надлишок продуктивності ключових компонентів смартфонів розглядається як ще один фактор, що сприяє подовженню циклу заміни та процвітанню ринку вживаних смартфонів. Такі компоненти, як процесори додатків (AP), постійно оновлюються, а швидкість передачі даних мобільної оперативної пам’яті (DRAM) значно перевершує швидкість інших додатків. У відповідь на це бренди Android постійно збільшують обсяг пам’яті своїх флагманських моделей з маркетингових міркувань. Крім того, виробники смартфонів одночасно модернізують програмне та апаратне забезпечення об’єктивів своїх камер. Якість їхніх зображень тепер конкурує з камерами початкового рівня, що робить їх дуже придатним варіантом для повсякденного використання. Нарешті, швидкий перехід на OLED-дисплеї у поєднанні зі збільшеною частотою кадрів підвищує привабливість цих пристроїв.

Крім того, тривала надмірна пропозиція як панелей, так і компонентів пам’яті призвела до значного падіння ASP. З точки зору дисплейних панелей, ця тенденція до зниження пішла на користь ремонтній індустрії. Тим часом зниження цін на пам’ять помітно збільшило ємність DRAM і NAND Flash у нових пристроях. Як наслідок, цикл заміни ще більше розтягнувся, що дало поштовх ринку вживаних телефонів. Усі ці фактори сприяють розвитку циркулярної економіки в індустрії смартфонів і сприяють подальшому розширенню ринку вживаних телефонів.

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