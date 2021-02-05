Samsung Galaxy S21 в Украине начали продавать по цене от 26 999 грн

5 февраля 2021 г., 13:00

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По сообщению начиная Samsung Electronics, с 5 февраля смартфоны серии Galaxy S21 будут доступны во всех магазинах официальных партнеров компании и сети фирменных брендовых магазинов Samsung Experience Store.

В течение 5-22 февраля действуют особые условия заказа, они предусматривают, что в случае приобретения Galaxy S21 Ultra покупатель получит в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, а на новоиспеченных владельцев Galaxy S21 и Galaxy S21 + ждут сертификаты на 4000 грн, которые можно обменять на аксессуары и носимые устройства в сети брендовых магазинов Samsung Experience Store и магазинах официальных партнеров Samsung.

Стоит напомнить, что в модели Galaxy S21 Ultra впервые в серии Galaxy S появляется перо S Pen, которое расширяет функциональность и творческие возможности.

А реализованный в серии Galaxy S21 дизайн в корне отличается от других смартфонов, так как в нем используется контурированный металлом блок камер, который плавно переходит в рамку. Модель Galaxy S21 Ultra доступна в цветах Фантом черный и Фантом серебряный и имеет матовое покрытие, а прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus обеспечивает повышенную защиту. Благодаря 6,8-дюймовому дисплею Dynamic AMOLED 2X смартфон Galaxy S21 Ultra становится крупнейшим представителем серии Galaxy S21. Благодаря интеллектуальным возможностям экрана пользователям не нужно выбирать между плавной анимацией при частоте 120 Гц и Quad HD +, поскольку в S21 Ultra поддерживаются обе возможности.

При записи видео в формате 8K можно получить из него четкие фото благодаря улучшенной функции «Фотокадр с видео 8К» (8K Snap). А режим «Мультикадр» позволяет одним нажатием сделать то же время несколько фото и видео в различных форматах. Кроме того, в Galaxy S21 Ultra впервые появляется возможность снимать в формате 4К и с супер плавной скоростью 60 кадров/с через все объективы — фронтальный и четыре основные. А опция сохранения файлов в 12-битном формате RAW гарантирует, что при редактировании фотографий не будет потеряно ни одной детали.

Смартфон Galaxy S21 имеет 6,2-дюймовый дисплей, а Galaxy S21+ располагает увеличенным 6,7-дюймовым экраном. Модели S21 и S21+ доступны в броских цветах, включая Фиолетовый фантом, и имеют матовое покрытие, создающее изысканный вид.

Модель Galaxy S21 оснащена cуперплавним дисплеем Dynamic AMOLED 2X Infinity-O с частотой 120 Гц. Он автоматически подстраивает ее к типу контента, такого как лента соцсетей, игр или видео. Чтобы уменьшить зрительную усталость, новая функция защиты глаз для комфортного и безопасного просмотра Eye Comfort Shield автоматически регулирует фильтр голубого света учитывая время суток, контент и режим сна.

Стоимость Galaxy S21 начинается от 26 999 грн, а Galaxy S21 + стартует от 31 999 грн; рекомендованная цена Galaxy S21 Ultra составляет от 37 999 грн.

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