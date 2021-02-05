Landis + Gyr приобрела Rhebo, разработчика средств обнаружения угроз в IoT-системах

5 февраля 2021 г., 13:41

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Компания Landis + Gyr приобрела компанию Rhebo, что, как сообщается, должно позволить укрепить компетенцию в области кибербезопасности в области интеллектуальных измерений



Landis + Gyr — один из ведущих глобальных поставщиков интегрированных решений для управления энергопотреблением в коммунальном секторе. Компания предлагает системы, помогающие коммунальным предприятиям решать сложные задачи в области учета расходов. В Landis + Gyr, объем продаж которой в 2019 финансовом году составил 1,7 млрд долл. , работает около 5500 человек в более чем 30 странах.



Основанная в 2014 г. в Гг. Лейпциг компания Rhebo помогает промышленным компаниям и критически важным инфраструктурам беспрепятственно контролировать свои операционные технологии (OT) и критически важные устройства IoT, а также выявлять аномалии в их коммуникациях. Операторы сетей и производители устройств Интернета вещей с помощью решений производителя могут обнаруживать и смягчать новые кибератаки, шпионскую деятельность, манипуляции и состояния технических ошибок в режиме реального времени до того, как произойдет инцидент.



Отмечается, что инновационная технология Rhebo позволяет в реальном времени обнаруживать угрозы кибербезопасности и другие аномалии в системах управления сетью.



Руководство Rhebo продолжит управлять бизнесом в рамках Landis + Gyr и продвигать стратегию роста.



Наряду с различными промышленными компаниями только в Германии Rhebo обслуживает поставщиков энергии с текущим охватом территории более 31%. Компания уже интегрировала свое решение в sonnen GmbH в 2019 году, чтобы обеспечить глобальную безопасность и оперативный мониторинг систем хранения энергии.



Подчеркивается, что с приобретением Rhebo компания Landis + Gyr может расширить функциональные возможности своих высокопроизводительных устройств интеллектуального учета за счет комплексной кибербезопасности и доступности.

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