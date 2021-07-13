В Швеции создали «электронную бумагу» с оптимальной цветопередачей

13 июля 2021 г., 10:15

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Чтобы рефлективные экраны могли конкурировать с энергоёмкими экранами с задней подсветкой, они должны воспроизводить изображения и цвета со столь же высоким качеством. Благодаря исследованиям Технологического университета Чалмерса (Швеция), изложенным в научной статье для журнала Nano Letters, этот прорыв вскоре может стать реальностью.

«Наше исследование показывает, как эту технологию можно оптимизировать, сделав привлекательной для коммерческого использования», — говорит Марика Гуголе (Marika Gugole) с кафедры химии и химической технологии Чалмерса.

Взяв за основу ранее исследованный пористый и наноструктурированный материал, содержащий триоксид вольфрама, а также золото и платину, они опробовали новую, инвертированную тактику. Компонент, который делает материал электропроводящим, авторы разместили под пиксельной наноструктурой, воспроизводящей цвета, а не над ней, как раньше. Этот новый дизайн означает, что вы смотрите прямо на пиксельную поверхность, поэтому цвета воспринимаются намного чётче.

«Наша главная цель при разработке этих рефлективных экранов, или «электронной бумаги», как их иногда называют, была найти экологичные, энергосберегающие решения. И в данном случае потребление энергии почти нулевое, потому что мы просто используем окружающий свет» — объясняет руководитель исследования, профессор Андреас Далин (Andreas Dahlin).

По его мнению, крупный промышленный игрок, обладающий необходимой технической компетенцией, может приступить к разработке продуктов на базе этой новой технологии в течение нескольких месяцев. Помимо смартфонов и планшетов, она также может быть полезна для наружной рекламы, будучи более экономичным вариантом по сравнению как с печатными плакатами, так и с цифровыми экранами.

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