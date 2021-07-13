В первом квартале расходы на мобильные приложения выросли до 34 млрд. долл.

13 июля 2021 г., 11:05

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Согласно отчету компании App Annie за вторую четверть, глобальные расходы на мобильные приложения увеличились еще на 2 млрд. долл. относительно первого квартала и достигли 34 млрд. долл.

При этом расходы в магазине приложений для iOS в App Store в первом квартале выросли на 30% в годовом сопоставлении и достигли 22 млрд. долл., а для Android в Google Play повысились на 20% – до 12 млрд. долл.

Высокие показатели роста в таких сегментах, как короткие видео, развлечения и здоровье, а также фитнес, свидетельствуют об укоренившихся привычках, сформировавшихся у пользователей за время пандемии:

TikTok сохраняет доминирующее положение, обогнав YouTube по количеству привлеченных клиентов. В среднем пользователи в США проводят в этом приложении 24,5 часа в месяц, а в Великобритании – почти 26 часов на Android.

Также растет спрос на стриминговые приложения: в мае приложение HBO Max в США достигло отметки в 18 млн. активных пользователей в месяц.

По-прежнему пользуется повышенным спросом домашний фитнес: пользователи по всему миру потратили в этой категории 673 млн. долл. во второй четверти. Фитнес-тренажеры таких компаний, как Peloton и Fitbit, вошли в число приложений, лидирующих по объему потребительских расходов за квартал.

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