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Broadcom нацелилась на покупку разработчика систем аналитики SAS Institute

13 июля 2021 г., 9:25
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Broadcom нацелилась на покупку разработчика систем аналитики SAS Institute

Как сообщает, The Wall Street Journal компания Broadcom ведет переговоры о покупке SAS Institute.

SAS является крупнейшей в мире частной софтверной компанией. Предполагается, что сумма сделки, если она состоится, составит от 15 до 20 млрд долл., сообщает Reuters.

По информации WSJ, объявление соглашения может состояться в ближайшие недели.

Хотя Broadcom больше известна как производитель различных специализированных чипов, например, это один из крупнейших поставщиков Apple, в арсенале компании есть и бизнес корпоративных программных решений.

В ноябре 2018 года Broadcom приобрела поставщика программного обеспечения для инфраструктурных решений CA Technologies за 18,9 млрд долл. и год спустя компания выкупила подразделение корпоративных систем обеспечения для кибербезопасности Symantec за 10,7 млрд долл. Эти сделки были осуществлены после того, как Broadcom не удалось поглотить Qualcomm в мегасделке за 40 млрд долл. Также стоит отметить, что до того, в 2017 году она приобрела производителя сетевых полупроводниковых компонент Brocade Communications за 5,5 млрд долл.

Компания SAS была основана в 1976 году и предлагает различные системы аналитики, инструменты интеграции и управления данными. Согласно информации на ее веб-сайте, программное обеспечение компании используется более чем 83000 коммерческих, государственных и университетских сайтов.

Две трети компании SAS Institute принадлежит одному из основателей и CEO компании Джеймсу Гуднайту (James Goodnight), о оставшаяся треть — второму сооснователю и вице-президенту Джону Соллу (John Sall).

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