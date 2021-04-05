В Panasonic сменился глава компании

5 апреля 2021 г., 14:15

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Корпорация Panasonic объявила о том, что 1 апреля Юки Кусуми официально вступил в должность CEO. Назначение Кусуми на посты президента уполномоченного директора корпорации будет также подтверждено на общем собрании акционеров и собрании совета директоров, которые намечены на 24 июня 2021 года.



Юки Кусуми сменил на посту главы Panasonic Казухиро Цуга (Kazuhiro Tsuga), который его занимал с 2012 г.



Кусуми, которому сейчас 55 лет, ранее возглавлял направление по выпуску ТВ-устройств, а также бизнес компании по выпуску автомобильных компонент. В частности под его руководством было запущено совместное предприятие с компанией Toyota по производству батарей.



«В прошлом году мы объявили о решении перейти к холдинговой системе, которая должна повысить нашу конкурентоспособность за счет «специализации и оттачивания» бизнес-операций. Я ожидаю, что благодаря этой реорганизации все наши предприятия станут достаточно сильными, чтобы выдержать даже самую жесткую конкуренцию. Для этого мы построим систему, основанную на «автономном управлении», которая упростит каждому отдельному бизнесу реализацию мер, точно соответствующих его специфике», заявил Юки Кусуми.



«Я искренне горжусь Panasonic - компанией, основанной Коносуке Мацуситой. Я хотел бы вернуться к философии ее основателя и сделать Panasonic местом, которое вызывает у всех присутствующих гордость и позволяет воплощать в реальность любые мечты», также отметил новый глава японского гиганта.

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