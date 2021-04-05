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Хакеры нацелились на уязвимости в серверах FortiOS

5 апреля 2021 г., 15:05
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Хакеры нацелились на уязвимости в серверах FortiOS

В совместно подготовленном сообщении ФБР и Агентство инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Министерства внутренней безопасности США предупредили о возросшей активности хакеров, эксплуатирующих уязвимости в операционной системе компании Fortinet, FortiOS.

Эксперты особо отмечают, что речь идёт о преступных группировках, представляющих особую опасность — тех, деятельность которых часто спонсируется на государственном уровне. Их вероятной задачей в данном случае является получениe доступа к многочисленным правительственным, коммерческим и технологическим сервисным сетям.

Согласно предоставленным сведениям, взломщики проверяют порты 4443, 8443 и 10443 сетевых устройств на наличие трёх уязвимостей: CVE-2018-13379 и CVE-2020-12812 позволяют без аутентификации загружать системные файлы через SSL VPN, а CVE-2019-5591 в конфигурации по умолчанию позволяет атакующему под видом сервера LDAP перехватывать конфиденциальную информацию.

Наряду с немедленным применением патчей для трёх этих уязвимостей, организациям также рекомендуется ряд превентивных мер, включая регулярное резервное копирование данных, использование многофакторной аутентификации, отключение неиспользуемых портов удаленного доступа и мониторинг журналов удаленного доступа/RDP.

Fortinet так ответила на это предупреждение в своём блоге от 3 апреля: «Никакую компанию не обрадуют уязвимости защиты, особенно такую, как Fortinet, работающую в сфере безопасности. Но мы постоянно стремимся улучшить процессы, в том числе активно тестируем наш код и исправляем проблемы, обнаруженные как внутри, так и извне, чтобы предоставить более надёжное решение нашим клиентам».

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