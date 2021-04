HPE выпустила сервера на базе AMD EPYC третьего поколения — от ProLiant до Cray

5 апреля 2021 г., 13:45

0

Tweet

Компания Hewlett Packard Enterprise заявила о выпуске новых серверов на базе процессоров AMD EPYC.



Как отмечается, с помощью новых чипов AMD EPYC серии 7003 серверы HPE установили 19 новых мировых рекордов на широком спектре вычислительных нагрузок, включая виртуализацию, аналитику баз данных и Java-приложения.



Одновременно с выпуском новых моделей серверов HPE ProLiant и HPE Apollo, компания представила суперкомпьютер HPE Cray EX, использующий процессор AMD EPYC 3-го поколения, для построения высокопроизводительных суперкомпьютеров эксафлопного класса.



Также отмечается, что заказчики могут легко внедрять новейшие платформы HPE с помощью сервиса HPE GreenLake – гибкой и модульной платформы, работающей по модели «как услуга», с оплатой по мере потребления.

Производитель заявил, что HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 повышает консолидацию серверов и улучшает операционные расходы для задач виртуализации, обеспечивая лучшую производительность на 39%, чем предыдущий рекордсмен.



В новом HPE Apollo 2000 Gen10 Plus энергоэффективность улучшилась до 54% по сравнению с другими 4-узловыми системами.



Серверы HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 и HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus позволяют ускорить работу Java-приложений: первый демонстрирует производительность на 17,1% выше среди всех двухпроцессорных серверов, второй – на 16,8% выше среди всех однопроцессорных серверов .



В рамках портфеля серверов, использующих процессоры AMD EPYC 3-го поколения, компания HPE представила две новых модели серверов в растущем семействе HPE ProLiant: однопроцессорный сервер HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus – для вычислительным нагрузок которым требуется много локальной дисковой, и двухпроцессорный сервер HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus – оптимизированный для задач виртуализации и виртуальных рабочих мест (VDI).

Системы HPE Apollo, разработанные специально для высокопроизводительных вычислений, таких как моделирование и симуляция, помогают организациям любого размера ускорить получение результатов путем эффективной обработки больших объемов данных и создания цифровых двойников. Компания расширила этот портфель, выпустив системы HPE Apollo 2000 Gen10 Plus и HPE Apollo 6500 Gen10 Plus v2 с процессорами AMD EPYC 3-го поколения.



Отмечается, что новейшие суперкомпьютеры HPE Cray EX используют технологии AMD для обеспечения работы самых быстрых в мире суперкомпьютеров, ускоряющих сложные научные исследования в самых разных областях – от прогнозирования погодных условий и разработки вакцин до моделирования и проектирования автомобилей и самолетов.



Компания использует обновленные системы HPE Cray EX для построения суперкомпьютера LUMI в Финляндии в рамках Европейского совместного предприятия по развитию высокопроизводительных вычислений, австралийского центра высокопроизводительных вычислений Pawsey и Национального центра атмосферных исследований (NCAR) в США. HPE также внедряет суперкомпьютер HPE Cray EX с графическими ускорителями нового поколения AMD Instinct для создания одной из первых в США эксафлопсных систем под названием Frontier для Ок-Риджской национальной лаборатории (Oak Ridge National Laboratory) Министерства энергетики США.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!