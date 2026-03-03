В Україні сьогодні понад 500 компаній виробляє дрони і 200 - РЕБ

3 марта 2026 г., 8:15

Міністерство оборони України заявило про зміну підходу до кодифікації озброєння і військової техніки, щоб скоротити час від розробки виробу до його постачання у підрозділи Сил оборони.



Уряд ухвалив зміни до трьох постанов, які реформують процедури кодифікації та спрощують низку регуляторних вимог.



Раніше технічна оцінка виробу була напряму пов’язана з підтвердженням потреби державним замовником. Якщо така потреба не була визначена або погоджена, виріб фактично не проходив кодифікацію, що уповільнювало процес і відкладало можливість його закупівлі.



Оновлений підхід дозволяє розділити технічну оцінку та планування закупівель, що значно прискорює вихід нових рішень на ринок оборонної продукції.



Кодифікація більше не потребує підтвердження нагальної потреби від держави. Виріб може пройти кодифікацію незалежно від поточних планів закупівель.



Технічні умови затверджуються виробником і реєструються без погодження державного замовника і виробник несе повну відповідальність за їх зміст.



Безпілотні системи та засоби РЕБ тактичного рівня під час закупівлі достатньо сертифіката якості від виробника. Додаткові процедури державного контролю не застосовуються, відповідальність за якість повністю покладається на виробника.

«Ми відкрили ринки для дронів, РЕБ, НРК, ракетних та інших інноваційних рішень, спростили бюрократію й створили умови для розвитку українських виробників. Саме тому в Україні сформувалися цілі технологічні ринки, яких раніше не існувало. На початку вторгнення в Україні було 7 компаній, які робили дрони. Сьогодні - понад 500. РЕБ - було 2 компанії, сьогодні - 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні - більш ніж 20. НРК - було 0 компаній, стало - понад 100», - зазначив міністр оборони Михайло Федоров.



Спрощення кодифікації - наступний крок, щоб пришвидшити розвиток технологій і скоротити цикл від розробки зброї до її постачання на фронт.

