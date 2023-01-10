В ноутбуці Zenbook Pro 16X OLED використана «система на модулі» ASUS Supernova SoM

10 января 2023 г., 16:25

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У партнерстві з Intel інженери ASUS створили нову модель Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) для 2023 року, що, за заявою виробника, стала найпотужнішою з усіх версій цього ноутбука. Вона має унікальний процесор Intel найсучаснішої конструкції «система на модулі» ASUS Supernova SoM. Цей спосіб пакування на модулі має низку переваг — зокрема, він на 38% зменшує площу центральної частини материнської плати та підвищує загальну ефективність охолодження системи. Це залишає більше місця для елементів живлення графічного процесора, що допомагає досягти вищих значень TDP, а отже, забезпечити більш стабільну та продуктивну роботу відеокарти. До того ж у цьому ноутбуку використовується термоінтерфейс із рідкого металу, що знижує його температуру на 7°C у режимі високої продуктивності та дозволяє довести сукупне значення TDP до 155 Вт.



Завдяки ультракомпактній конструкції ASUS Supernova SoM, що дозволила поєднати надвисоку швидкодію процесора Intel Core i9-13905H 13-го покоління, відеокарти NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії та 32 ГБ швидкої оперативної пам’яті DRAM LPDDR5X, нова модель Zenbook Pro 16X OLED 2023 року суттєво скоротить час обробки під час відеомонтажу та рендерингу 3D-сцен.



Цей ноутбук має один з найкращих у світі сенсорний HDR OLED-дисплей із роздільною здатністю 3,2K (16:10), частотою оновлення 120 Гц і тонкою рамкою (технологія NanoEdge). Механізм Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) при відкритті кришки підіймає клавіатуру для комфортного друку, разом з тим створюючи додатковий вентиляційний отвір. Клавіатура підсвічується інтелектуальною системою White RGB, яка додає новий вимір для творчої роботи та робить можливими різні інтерактивні функції. На додачу ноутбук має апаратний контролер ASUS Dial, що дозволяє легко керувати різними параметрами у програмах Adobe та більшості інших програм, а також тачпад ASUS NumberPad з тактильним зворотним зв’язком та покращеною чутливістю для легкого введення числових даних.

ASUS також анонсувала модель Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) з компактним корпусом товщиною менше ніж 1,8 см та масою 1,65 кг. Його принципово новий OLED-дисплей NanoEdge Dolby Vision 2,8K 120 Гц має сертифікат Pantone Validated, що підтверджує точність відтворення кольорів, та 100% покриття кінематографічної колірної гами DCI-P3.



Виняткову швидкодію ноутбука Zenbook Pro 14 OLED під час виконання творчих завдань забезпечують процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління та відеокарта студійного класу NVIDIA GeForce RTX 40-ї серії, доповнені 16 ГБ швидкої оперативної пам’яті DDR5, слотом SO-DIMM, який може вмістити до 32 ГБ, та твердотільним накопичувачем обсягом 2 ТБ. За швидкість мережевого з’єднання відповідає технологія Wi-Fi 6E, ще більш посилена рішенням ASUS WiFi Master Premium.



Zenbook Pro 14 OLED має багато продуманих деталей, серед яких контролер ASUS DialPad для інтуїтивного керування в програмах, підтримка ASUS Pen 2.0, а також повний набір інтерфейсів. Крім того, акумулятор великої місткості 76 Вт·год робить Zenbook Pro 14 OLED ідеальним супутником для серйозної творчої роботи в дорозі.



Ще одна новинка Zenbook 14X OLED (UX3404) має тонкий і легкий корпус та випускається у двох кольорах: бежевому (Sandstone Beige) та сірому (Inkwell Gray). У бежевому варіанті кришку ноутбука оброблено новітнім екологічним методом плазмово-електролітичного оксидування (PEO), що утворює міцне, наче камінь, покриття, на дотик схоже на кераміку. Усередині цей ноутбук має процесор Intel Core i9-13900H 13-го покоління, відеокарту студійного класу NVIDIA GeForce RTX 3050, 32 ГБ швидкої оперативної пам’яті LPDDR5 та твердотільний накопичувач PCIe 4.0 обсягом 1 ТБ. Також у нього є 14,5-дюймовий дисплей OLED HDR NanoEdge 16:10, 2,8K, 120 Гц і великий акумулятор 70 Вт·год.

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