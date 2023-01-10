Нова інформаційно-пошукова підсистема «Мінсоцполітики» удосконалить вирішення гуманітарних проблем переселенців

10 января 2023 г., 15:35

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«Міністерство соціальної політики України» повідомляє про запуск нової підсистеми єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб «Інформаційно-пошукова система» (ІПС). Підсистема розроблена та впроваджена державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр "Мінсоцполітики"» за підтримки «Проєкту Ради Європи» та є механізмом багатофакторного параметричного пошуку інформації ВПО з інструментом гнучкого формування результатів відбору.

Система дозволяє суттєво удосконалити процес пошуку ВПО на районному, регіональному та центральному рівнях, розширити його критерії та відображати результати з підсумком і можливістю вивантаження для подальшого використання в роботі.

Працівники органів соціального захисту населення та зацікавлені центральні органи виконавчої влади відтепер можуть здійснювати пошук в базі ВПО інформації про внутрішньо переміщених осіб за 42 реквізитами та їх довільною комбінацією.

Також за допомогою ІПС став можливим пошук та відбір інформації про потреби ВПО: продуктові набори, зимовий одяг чи взуття, влаштування дітей в школу чи садок, лікування та реабілітаційні заходи тощо. Це важливо для прогнозування та оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб та ефективного гуманітарного реагування.

Наразі підсистема тестується в 10 районах Києва і до кінця січня буде впроваджена по всій території України.

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