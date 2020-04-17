В I квартале рынок жестких дисков упал на 13%

17 апреля 2020 г., 10:25

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Исходя из предварительных подсчетов TrendFocus, около 67 млн жестких дисков отгружено в начальной четверти 2020 г. Отмеченный результат оказался на 14% хуже в квартальном сопоставлении, а по индикатору «YoY» негативная динамика достигла 13%.

Несмотря на рыночные колебания, вызванные вспышкой коронавируса, отдельные направления, в частности nearline-продукты, отчитались здоровым ростом поставок. Так, сегмент корпоративных HDD с пластинами 3,5"/2,5″ достиг рекордного объема в размере 15,7 млн устройств, что во многом стало следствием высокого интереса к nearline-HDD со стороны облачных провайдеров США и китайский операторов гипермасштабируемых систем. Общая емкость отгруженных за квартал nearline-дисков достигла 150 EB. Поставки корпоративных жестких дисков упали примерно на 12%, до 4,2 млн шт. Спад оказался в пределах сезонных колебаний, особенно с учетом усиливающегося прессинга со стороны твердотельных накопителей и неопределенности в части предложения и спроса из-за пандемии COVID-19.

Сегмент продуктов с пластинами 3,5″ для настольных систем и потребительской электроники (включая внешние HDD) сократился на 20% «QoQ», до 23 млн устройств.

Направление дисков с пластинами 2,5″ для мобильных продуктов также просело почти на 20%, до 24 млн HDD. Помимо влияния коронавируса, в минус сыграло активное мероприятия по избавлению производителей от игровых консолей с HDD в преддверии скорого старта продаж новых поколений приставок исключительно с SSD.

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