Google сокращает найм нового персонала

17 апреля 2020 г., 9:45

0

Tweet

Родительская компания Google, Alphabet на оставшуюся часть года замедлит темпы расширения штатов, как следствие негативного влияния пандемии Covid-19 на рекламный бизнес этого поискового гиганта.

Исполнительный директор, Сундар Пичай (Sundar Pichai), уведомил служащих об этом решении во вчерашней почтовой рассылке. Он также выделил другие области сокращения расходов, заявив о «перекалибровке фокуса и темпов инвестиций» в датацентры, в оборудование и в несущественные для бизнеса этой компании маркетинговые и туристические услуги.



Спикер Google официально подтвердил эту информацию. Он добавил, что компания трудоустроит уже нанятых на работу, но ещё не приступивших к ней людей, и продолжит укомплектовывать штаты в небольшом числе стратегических направлений.

Вспышка коронавируса ударила по бизнесу даже богатейших технологических гигантов. Так, по информации Business Insider, приём к себе на работу недавно приостановила крупнейшая софтверная компания, Microsoft.

«Вся мировая экономика страдает, и Google и Alphabet не защищены от последствий этой глобальной пандемии, — пишет Пичай. — Мы существуем в экосистеме партнёрств и взаимосвязанных предприятий, для многие из которых это стало очень болезненным испытанием».

По сравнению с действиями стартапов, увольняющих тысячи сотрудников, меры, принятые Google, нельзя назвать слишком жёсткими. Тем не менее, для этой компании подобные шаги — большая редкость. Финансовый кризис 2009 года обернулся для Google некоторыми увольнениями, но в последующие годы персонал компании неизменно прирастал, увеличившись в 2019 г. более, чем на 20 тыс. человек.

Акции Alphabet потеряли менее процента во вчерашних продлённых торгах, всего же за этот год они полегчали на 6%.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации