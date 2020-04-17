Samsung Galaxy M21 оснащен батареей на 6000 мА∙ч

17 апреля 2020 г., 11:05

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Компания Samsung Electronics выпустила новые модели средней ценовой категории серии Galaxy M.



Смартфоны Galaxy M21 и Galaxy M11 имеют высокую автономность, тройную камеру, быструю зарядку и безрамочный экран.



Samsung Galaxy M21 оснащен 6,4-дюймовым фирменным Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, тройной камерой с основным модулем на 48 МП, широкоугольным на 8 МП и углом обзора 123 градуса, а также 5-мегапиксельным сенсором глубины резкости для фотографий с эффектом боке. Экран смартфона дополнен вырезом Infinity-U для фронтальной камеры 20 МП. Устройство функционирует на базе фирменного восьмиядерного процессора Exynos 9611, изготовленного по 10-нм техпроцессу, со встроенным модулем искусственного интеллекта.

Galaxy M11 на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 450 получил 6,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD+ и вырезом Infinity-O под 8 МП селфи-камеру. Младшая модель также получила тройную камеру, включающую основную на 13 МП, широкоугольную – 5 МП, камеру с датчиком глубины 2 МП и светодиодную вспышку.



Емкий аккумулятор на 6000 мА∙ч у Galaxy M21 и 5000 мА∙ч у Galaxy M11 позволяет активно использовать устройства в течение дня, а при необходимости можно легко восполнить заряд с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, которая идет в комплекте.



Новинки поставляются с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0 на базе новейшей ОС Android 10. Они оборудованы 3,5 мм разъемом для наушников, Type-C, а также NFC-модулем.

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