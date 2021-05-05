В I квартале глобально отгружено почти 36 млн планшетов

5 мая 2021 г., 17:15

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Согласно подсчетам Digitimes Research, за период с января по март 2021 г. на мировой рынок поставлено 35,95 млн планшетов. В квартальном сопоставлении спад составил 22,7%, однако относительно аналогичного периода 2020 г. рост достиг 45,5%.

Спад по индикатору «QoQ» объясняется традиционными сезонными факторами, причем в нынешнем квартале негативная динамика сохранится и составит не менее 6,6%.

Четверку крупнейших вендоров сформировали Apple, Samsung Electronics, Amazon и Lenovo, а вот фигурировавшая в списке в 2020 г. Huawei покинула рейтинг сильнейших. Все идет к тому, что во втором квартале года Lenovo сумеет сместить с третьей строки Amazon, а Microsoft замкнет Тор-5.

Под влияниям дефицита отдельных полупроводниковых компонентов позиции производителей планшетов категории «white-box» ощутимо пошатнулись — освободившаяся ниша была оперативно заполнена недорогими моделями брендовых вендоров, в частности от Amazon. Относительно предыдущего квартала упомянутый вендор заметно нарастил поставки продуктов с экранами 8.х", а модели с диагональю 10″ в поставках просели.

За счет высокого интереса к новым iPad Pro общие поставки планшетов с диагоналями 11″ и выше достигли нового рекорда — за ними уже почти пятая часть рынка.

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