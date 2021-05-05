Cоздан «синаптический» фототранзистор

5 мая 2021 г., 16:32

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В Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США при участии учёных Висконсинского и Толедского университетов был сделан прорыв в области создания энергоэффективных фототранзисторов. Исследователи объединили нанокристаллы перовскита с сетью однослойных углеродных нанотрубок, получив комбинацию материалов с интересными фотоэлектрическими свойствами.

«Обычно за поглощением света (фотоэлектриком) кратковременно возникает электрический ток, — рассказал Джозеф Лютер (Joseph Luther), старший научный сотрудник NREL и соавтор статьи об этой работе в журнале Science Advances. — Но в данном случае ток продолжал течь, не переставая, в течение нескольких минут, даже после того как свет был выключен».

Такое поведение известно как «постоянная фотопроводимость» и является своеобразной «оптической памятью»: световая энергия, падающая на устройство, запоминается как электрический ток. Это явление также может использоваться для имитации синапсов, которые используются в мозгу для хранения воспоминаний.

Как правило, для постоянной фотопроводимости требуются низкие температуры и/или высокие рабочие напряжения, а сам всплеск тока длится лишь доли секунды. В новом открытии интересно то, что электрический ток создаётся при комнатной температуре под воздействием света низкой интенсивности, а кроме того он продолжает течь более часа после выключения света.

Авторы подтвердили устойчивый эффект постоянной фотопроводимости для трёх изученных ими разных типов перовскита — бромид свинца формамидиния, йодид цезия-свинца и бромид цезия-свинца.

Предоставляемые этим исследованием принципы проектирования могут быть применены к приложениям оптической памяти и нейроморфных вычислений. На визуальное восприятие приходится подавляющая часть информации, которую мозг собирает о мире, и новые искусственные синапсы могут потенциально повысить энергоэффективность, производительность и надежность систем распознавания изображений, например, в беспилотных автомобилях.

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