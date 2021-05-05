OneSpin Solution станет частью Siemens

5 мая 2021 г., 17:45

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Подразделение Siemens Digital Industries Software подписало соглашение с британской компанией Azini Capital о поглощении OneSpin Solutions – ведущего поставщика программного обеспечения формальных проверок со штаб-квартирой в Мюнхене.



Как отмечается, это динамично развивающийся бизнес, предлагающий самый широкий в отрасли портфель приложений формальных проверок для обеспечения корректной работы ИС в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.



«Теперь, когда у нас есть OneSpin Solutions, мы можем предложить своим заказчикам передовые отраслевые ноу-хау и продукты, а также самый обширный в отрасли портфель автоматизированных приложений формальных проверок для ключевых сценариев использования, включая доступ и охрану, безопасность, RISC-V и FPGA приложения», – отметил доктор Рави Субраманиан (Ravi Subramanian), старший вице-президент отдела верификации ИС подразделения Siemens Digital Industries Software. – Этот шаг позволит Siemens гарантировать заказчикам уверенность в платформе верификации (моделирование, формальный процессы, эмуляция и создание опытных образцов), а также ускорить процессы верификации, автоматизации и отладки».



Автоматизированные приложения играют все большую роль – они дополняют традиционные подходы и способствуют демократизации формальных процессов проверок за счет автоматизации и существенной оптимизации общих задач верификации. Siemens планирует добавить технологии OneSpin Solutions в портфель Xcelerator в рамках передового отраслевого пакета решений верификации ИС для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA).



«OneSpin Solutions работали над решением сложнейших задач верификации для обеспечения целостности ИС. Уникальные технологии и сфокусированность компании способствовали нашему росту в таких сферах, как 5G, автомобилестроение, центры обработки данных, Интернет вещей, аэрокосмическая промышленность и оборона, – комментирует президент и генеральный директор OneSpin Solutions Райк Бринкманн (Raik Brinkmann). – Присоединившись к Siemens, мы сможем ускорить темпы развития технологий и предложить наши решения более широкому кругу пользователей, а также стать ведущим официальным поставщиком решений формальной верификации на рынке».



Завершение сделки по поглощению OneSpin Solutions компанией Siemens ожидается во втором квартале 2021 календарного года.

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