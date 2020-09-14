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В будущем году рынок процессоров отчитается рекордным объемом выручки

14 сентября 2020 г., 13:45
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В будущем году рынок процессоров отчитается рекордным объемом выручки

Глобальные продажи микропроцессоров в 2020 г. способны увеличиться на 1,4% «YoY», до 79,3 млрд долл., — сообщает IC Insights. Для сравнения, годом ранее было зафиксировано сокращение объема выручки на 2,4%, что стало первым спадом в отрасли за последние десять лет.

Прогнозируется, что в обозримом будущем позитивная динамика укрепится — по итогам 2021 г. при росте на 8,8% объем выручки достигнет рекордных 86,3 млрд долл.

Сегмент CPU останется стержневым для рынка — благодаря повышенному спросу на традиционные ПК, планшеты, серверы и суперкомпьютеры в период удаленной работы и дистанционного обучения его объем превысит половину (52%) от общего. При росте на 2,2% выручка в 2020 г. составит 41,7 млрд долл.

Около 49% общих продаж (38,6 млрд долл.) будет сгенерировано процессорами на архитектуре х86. На долю SoC-процессоров архитектуры ARM придется около 3% общих продаж, что будет отвечать 2,3 млрд долл. Рынок компьютерных CPU не связанных с архитектурой х86 составит 1%, или же 750 млн долл.

На долю процессоров для мобильных устройств в нынешнем году придется 26% выручки рынка MPU. Причем, выручка для смартфонов сократится на 3%, до 20,9 млрд долл.


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