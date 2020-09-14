Huawei FreeBuds Pro — TWS-наушники с динамическим активным шумоподавлением

14 сентября 2020 г., 13:22

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Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) выпустило новые флагманские наушники типа TWS (True Wireless Stereo) — Huawei FreeBuds Pro. Заявлено, что это первые в мире наушники с интеллектуальной системой динамического шумоподавления.

Наушники Huawei FreeBuds Pro поставляются с силиконовыми амбушюрами трех размеров. В сочетании с функцией определения положения наушников в приложении Huawei AI Life такой дизайн обеспечивает максимальный комфорт ношения.

Кроме того, новые Huawei FreeBuds Pro получили гладкие ножки квадратной формы, которые призваны минимизировать внешний шум. В их ветрозащитной конструкции отсутствуют отверстия для звукоприемника, что позволяет снизить шум ветра. В Huawei FreeBuds Pro реализовано включение активного шумоподавления, регулировка громкости, активация ответа на входящие звонки, а также управление воспроизвендением и переключением музыкальных треков. В новинке поддерживается управление жестами — достаточно просто провести пальцем или коснуться конкретного места на ножке наушника. Huawei FreeBuds Pro могут точно определять привычки пользования, чтобы минимизировать реагирование на ошибочные прикосновения.



В конструкции Huawei FreeBuds Pro добавлена динамическая подвеска между динамиком и динамическим драйвером. Она имитирует технику, которую применяют ведущие производители Hi-Fi, и стабилизирует акустическую систему всего наушника, уменьшая вибрации и обеспечивая четкий и чистый звук. Кроме того, Huawei FreeBuds Pro поддерживают новую функцию Dynamic EQ Adjustment, которая использует данные из внутреннего микрофона, чтобы автоматически оптимизировать звук для конкретного типа уха пользователя.

Сообщается, что по сравнению с предыдущей моделью, шумоподавление составляет до 40 дБ. Двойные микрофоны, расположенные снаружи и внутри наушников, быстро распознают шумы вокруг и автоматически переключаются между тремя режимами шумоподавления для эффективного устранения шумов — ультрарежимом (Ultra Mode), комфортным (Cozy Mode) и общим (General Mode). В Huawei FreeBuds Pro интеллектуально распознаются условия окружающей среды для улучшения шумоподавления. Заявлено, что при активном шумоподавлении заряда аккумулятора хватает на 4,5 часа, а с выключенной функцией — на 7 часов без необходимости подзарядки с помощью зарядного кейса.

Отмечается, что Huawei FreeBuds Pro — первые в мире интеллектуальные Bluetooth-наушники с двойной антенной. Каждый наушник Huawei FreeBuds Pro оснащен двумя Bluetooth-антеннами, которые обеспечивают 360° всенаправленного покрытия Bluetooth-сигнала для более стабильного соединения.

При активации режимов Awareness Mode и Voice Mode применяются два микрофона, чтобы пользователи могли четко слышать звуки вокруг, переходя дорогу или разговаривая с собеседником. Двойное подключение к ОС Android, iOS и Windows позволяет пользователям легко переключаться между устройствами без привязки к одному бренду.

Huawei FreeBuds Pro представлены в трех цветах: «Черном» (Carbon Black), «Белом» (Ceramic White) и «Серебристом» (Sliver Frost). Информация о доступности в Украине будет распространена позже. Во время презентации была объявлена ориентировочная цена новинки — 199 €.

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