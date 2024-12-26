В Балтійському морі знову пошкоджено кабель

26 декабря 2024 г., 15:45

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Як повідомляє The Guardian, підводний силовий кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію, вийшов з ладу в середу, заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Petteri Orpo), і це останній з серії інцидентів, пов'язаних з кабелями в Балтійському морі.

Керівник фінської електромережі Арто Пахкін (Arto Pahkin) заявив громадському мовнику Yle, що не можна виключати саботаж.

Петтері Орпо заявив, що відключення не вплинуло на електропостачання країни. «Влада зберігає пильність навіть під час Різдва і розслідує ситуацію», - написав він на X.

Фінгрід повідомив, що струм на кабелі EstLink 2, який постачає електроенергію до Естонії, було відключено о 12:26 за місцевим часом (10:26 за Гринвічем).

Агентство Reuters повідомило, що пропускна спроможність між двома країнами знижена до 358 мегават з проектних 1 106 мегават встановлених потужностей.

Минулого місяця також були перерізані два телекомунікаційні кабелі в Балтійському морі, що з'єднують Швецію і Данію.

Підозри швидко впали на китайське судно Yi Peng 3, яке, згідно з даними сайтів стеження, пропливало над кабелями приблизно в той самий час, коли вони були перерізані.

У понеділок Швеція заявила, що Китай відхилив запит прокуратури на проведення розслідування щодо цього судна і що воно покинуло цей район.

Європейські чиновники заявили, що підозрюють, що деякі з цих інцидентів були диверсіями, пов'язаними з російським вторгненням в Україну. Кремль відкинув цю заяву як «абсурдну» і «сміховинну».

Кабель Arelion, що пролягає від шведського острова Готланд до Литви, був пошкоджений рано вранці 17 листопада, а наступного дня кабель C-Lion 1, що з'єднує Гельсінкі з німецьким портом Росток, був перерізаний на південь від шведського острова Оланд.

Напруженість у Балтійському регіоні зросла після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

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