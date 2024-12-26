Rigetti запускає 84-кубітний квантовий комп'ютер Ankaa-3

26 декабря 2024 г., 14:25

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За повідомленням Rigetti Computing, компанія запустила квантовий комп'ютер третього покоління Ankaa-3 з процесором на 84 кубіти, а наступного року планує випустити машину на 100 кубітів.



Перероблений квантовий комп'ютер досягає 99% точності двокубітних затворів, що вдвічі знижує колишній рівень помилок.



Ankaa-3 вже доступний для партнерів через платформу Rigetti Quantum Cloud Services (QCS), а в першому кварталі 2025 року він з'явиться в Amazon Braket і Microsoft Azure.



Користувачі зможуть використовувати ці більш точні та універсальні затвори для широкого спектра алгоритмічних досліджень, а середній час роботи затвора становитиме 72 нс. Швидші (медіана 56 нс), більш спеціалізовані гейти корисні для конкретних алгоритмів, таких як вибірка випадкових ланцюгів, що нещодавно було продемонстровано в системі Willow компанії Google.



У системі Ankaa-3 використовується 3D-інтерконект Rigetti для більшої масштабованості, створений на власному заводі за допомогою пристрою 84qubit, анонсованого минулого року.



Система має новий дизайн кріогенного обладнання, який зменшує кількість металу на найхолоднішій стадії холодильника для підвищення ефективності та зниження вартості одного кубіта. Наголос на терморегулювання і магнітне / довкільне екранування також підвищує продуктивність системи. За словами компанії, така конструкція дає змогу масштабувати систему до тисяч кубітів.



Під час створення квантового процесора Rigetti співпрацювала з Центром надпровідних квантових матеріалів і систем (SQMS) під керівництвом Fermilab, щоб розробити метод осадження металу для схеми квітів, який дає змогу збільшити термін служби. Схему також було оптимізовано, щоб мінімізувати втрати кубітів і використовувати переваги вищої когерентності.



У процесорі використовується квадратна решітка надпровідних джозефсонівських переходів з відпалом зі змінним зміщенням (ABAA). Це дає змогу точно налаштовувати частоту кубітів, забезпечуючи ефективніше виконання двокубітних затворів і збільшення продуктивності, що сприяє підвищенню вірогідності.



Оптимізація частот кубітів і з'єднувачів, що перебудовуються, у масштабах усього кристала дає змогу зменшити кількість небажаних взаємодій між кубітами, а програмна попередня компенсація імпульсів у реальному часі дає змогу створювати затвори з меншою кількістю некогерентних помилок. Rigetti також розробила надійний процес калібрування затворів.



«Ми впевнені у своїй здатності реалізувати нашу дорожню карту та досягти поставлених цілей. Маючи близько 225 млн дол. грошових коштів, їхніх еквівалентів та інвестицій, наявних для продажу, і не маючи боргів. Чудові характеристики Ankaa-3 зміцнюють наше лідерство в галузі надпровідних квантових обчислень, які, на нашу думку, є виграшним методом для високопродуктивних квантових комп'ютерів завдяки їхнім численним перевагам, включно з високою швидкістю затворів і добре налагодженими виробничими процесами», - говорить доктор Субодх Кулкарні (Subodh Kulkarni), генеральний директор Rigetti.



«Наші команди по всьому технологічному стеку неймовірно старанно працюють над впровадженням нових, інноваційних способів підвищення продуктивності нашої системи. Продовжуючи рухатися в напрямку відмовостійкості, ми створюємо обчислювальні системи з небаченими раніше можливостями», - говорить Девід Рівас (David Rivas), технічний директор Rigetti. «У тісній співпраці з нашими партнерами Rigetti прагне знайти способи практичного використання цих систем».



Компанія Rigetti планує представити наступне покоління модульної архітектури системи, продовжуючи підвищувати її функціональність, у 2025 році.



До середини 2025 року компанія планує випустити 36-кубітну систему на основі чотирьох 9-кубітних чипів, з'єднаних у плитку, з подальшим зниженням коефіцієнта помилок удвічі, порівняно з поточним рівнем. До кінця 2025 року компанія розраховує випустити систему з більш ніж 100 кубітами, і знову ж таки з удвічі меншою кількістю помилок.

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