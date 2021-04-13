Увеличение числа ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты

13 апреля 2021 г., 12:42

0

Tweet

Компания Acronis, поставщик решений для резервного копирования данных, представила результаты второго ежегодного исследования Cyber Protection Week (PDF, EN) , которое выявило дисбаланс между необходимостью защищать данные организаций и неэффективностью инвестиций в достижение этой цели.

Опрос, в котором приняли участие 4,4 тыс. ИТ-пользователей и профессионалов в 22 странах на шести континентах, показал, что вложения в закупку все большего количества решений не только не обеспечивает более надежную защиту, но во многих случаях попытки управлять защитой в нескольких решениях создают большую сложность и меньшую прозрачность для ИТ-группы, что увеличивает риск. Несмотря на то, что в настоящее время 80% компаний одновременно используют до 10 решений для защиты данных и кибербезопасности, более половины из этих организаций в прошлом году пострадали от непредвиденных простоев из-за потери данных.

Ситуация осложняется тем, что пользователи и ИТ-специалисты не осознают, какие возможности ИТ и кибербезопасности им доступны, что может привести к потере драгоценного времени, денег и безопасности.

68% ИТ-пользователей и 20% ИТ-специалистов не знают, были ли их данные изменены без их ведома, потому что используемое решение затрудняет выявление такого рода взлома;

43% ИТ-пользователей не знают, способно ли их антивирусное ПО остановить угрозы нулевого дня, потому что оно не обеспечивает легкодоступность такой информации;

10% ИТ-специалистов не знают, подпадают ли их организации под действие положений о защите персональных данных. Если лица, ответственные за обеспечение конфиденциальности персональных данных, не знают, что они виноваты, они не могут реализовать стратегии или оценить решения, необходимые для выполнения требований. Это незнание подвергает бизнес риску получить крупные штрафы за потенциальные нарушения в 2021 г.

Для тех, кто использует несколько решений для выполнения своих задач в области ИТ и кибербезопасности, непрозрачность такой информации только усугубляется. Они не только должны помнить, какое решение предоставляет конкретную точку данных, но и постоянно переключаются между консолями, чтобы найти нужные детали, что ведет к неэффективности.

Опрос также выявил слабый подход к защите данных среди ИТ-пользователей. В прошлом году 83% из них тратили больше времени на использование своих устройств, но только половина предприняла дополнительные меры для защиты.

33% признают, что не обновляли свои устройства в течение как минимум недели после получения уведомления о неполадке.

90% ИТ-пользователей сообщили о выполнении резервного копирования, но 73% безвозвратно потеряли данные хотя бы один раз, что говорит о том, что они не знают, как выполнять резервное копирование или восстановление должным образом.

Усилия отдельных лиц по защите своих данных не оберегают от угроз, что, вероятно, связано с ложными предположениями (например, с верой в то, что Microsoft 365 выполняет резервное копирование их данных) или с использованием автоматических решений.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!