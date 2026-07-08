Check Point: 1 з 12 критичних сповіщень безпеки вимагає термінового реагування

8 июля 2026 г., 11:45

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Компанія Check Point Software Technologies оприлюднила аналітичний звіт «Під тиском: Звіт про розрив у захисті за 2026 рік» (Under Pressure: The 2026 Exposure Gap Report). Як зазначається, частка критичних уразливостей у корпоративних системах за останній рік зросла більш ніж удвічі, проте менше ніж одна з дванадцяти загроз є достатньо небезпечною для негайного реагування (менше ніж 8% є реальною небезпекою для бізнесу). За даними дослідження, автоматизація та інструменти атак на базі штучного інтелекту радикально змінили масштаби та швидкість кіберзагроз. Хакери тепер здатні масовано й миттєво тестувати відкриті системи, викрадені облікові дані, фішингову інфраструктуру та відомі слабкі місця компаній, суттєво скорочуючи час, який захисники мають на ліквідацію прогалин до моменту завдання реальних збитків бізнесу.

Згідно зі звітом, у 2026 році уразливості стали найбільшою категорією критичних загроз, досягнувши 42,6% від усіх зафіксованих ризиків порівняно з 18,7% роком раніше. Водночас виник серйозний розрив у пріоритезації: лише 7,8% від загальної кількості сповіщень про уразливості дійсно потребували критичної або високої уваги після перевірки на можливість їх реальної експлуатації (валідації). Це означає, що понад 90% попереджень не вимагали негайного виправлення. Дослідження також зафіксувало концентрацію ризиків - 76% усіх критичних загроз припали лише на дві категорії: технічні уразливості та внутрішній витік інформації. Окрім того, стрімко зріс обсяг фішингових вебсайтів, які тепер становлять 10,5% критичних ризиків проти усього 1,0% минулого року.

Профіль ризиків суттєво відрізняється залежно від галузі. Технічні уразливості домінують у комунальному секторі (Utilities) та держструктурах (Government), становлячи 78,2% та 56,4% критичних загроз відповідно. Натомість внутрішній витік даних є головною проблемою для охорони здоров'я - 63,6% та фінансових послуг - 42,7%. Найскладнішим середовищем виявилася медицина, де медіанний час усунення уразливостей склав рекордні 158,8 години. Віцепрезидент та генеральний менеджер підрозділу з управління ризиками Check Point Йохай Корем (Yochai Corem) наголосив, що в умовах АІ-атак ключовою навичкою безпеки стає не просто виявлення загроз, а здатність швидко відокремити реальні ризики від інформаційного шуму та ліквідувати їх без зупинки бізнес-операцій.

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