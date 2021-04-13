Intel и Nasdaq объединяют усилия по части исследований в области гомоморфного шифрования

13 апреля 2021 г., 13:35

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Для ускорения работы приложений гомоморфного шифрования Intel и Nasdaq совместно разрабатывают методы НЕ-вычислений (Homomorphic Encryption, HE), используя реализованное в процессорах Intel Xeon Scalable третьего поколения новое расширение набора векторных команд Advanced Vector Extensions (AVX) 512 – Integer Fused Multiple Addability Instructions (AVX512_IFMA).

Гомоморфное шифрование дает возможность пользователям производить вычислительные операции непосредственно с зашифрованными данными, что снижает риск киберугроз.

Тестируя работу гомоморфного шифрования в реальных задачах, Nasdaq анализирует разнообразные сценарии подтверждения его эффективности. Например, с его помощью компания улучшила качество подготовки наборов данных для искусственного интеллекта и систем машинного обучения. Более того, гомоморфное шифрование помогает Nasdaq в борьбе с различными финансовыми преступлениями.

Возможность оперировать конфиденциальными данными без доступа к их содержанию позволяет участникам процесса совместными усилиями консолидировать разрозненные наборы данных в единый пакет для анализа и выявления деятельности, которая потенциально может быть связана с финансовыми преступлениями.

HE может вызвать революционные изменения в методах работы финансовых учреждений с массивами данных и обмена ими для дальнейшего анализа, обеспечивая организациям возможность извлечения из них ценной информации, одновременно снижая риски раскрытия конфиденциальных данных.

Надежные среды выполнения, такие как Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), также позволяют защищать данные при их обработке в памяти, хотя и несколько иными методами. Intel SGX позволяет создавать надежные аппаратные анклавы для выполнения в них задач общего характера и защиты как данных, так и программного кода от доступа к ним других системных процессов извне, не оказывая существенного влияния на производительность.

По мере решения вопросов, связанных с производительностью и удобством использования, гомоморфное шифрование сможет предоставить новые возможности сквозного шифрования, особенно в специализированных решениях для совместного использования данных. И это – новый этап и одновременно широкое поле для инноваций, поскольку атаки становятся все более изощренными, а нормативные требования – все более строгими.

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