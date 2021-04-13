Фитнес-трекер OPPO Band обеспечит постоянный мониторинг насыщенности крови кислородом

13 апреля 2021 г., 12:05

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«OPPO AED Украина» объявила старт продаж фитнес-трекера OPPO Band. Отметим, что это первое из носимых смарт-устройств OPPO, представленное в Украине в этом году. Среди отличительных особенностей новинки стоит отметить функцию постоянного мониторинга кислорода в крови, позволяющую во время сна каждую секунду контролировать насыщенность крови кислородом (SpO 2 ).

Постоянный мониторинг SpO 2 стал возможным благодаря встроенному оптическому датчику кислорода крови. В течение восьмичасового цикла сна устройство измеряет SpO 2 28 800 раз. Благодаря постоянному мониторингу SpO 2 и профессиональному контролю сна OPPO Band помогает пользователям наладить здоровый отдых.

OPPO Band предлагает 12 режимов для тренировок и другие функции для активной жизни. Так в модели поддерживается измерение сердечного ритма. Встроенный оптический датчик может круглосуточно контролировать пульс пользователя. Если частота сердечных сокращений становится слишком высокой, трекер начинает вибрировать, чтобы предупредить владельца о нерегулярном сердцебиении. Благодаря функции измерения пульса во время физических упражнений пользователи могут избежать чрезмерных нагрузок и подобрать темп, которого нужно придерживаться, чтобы приблизиться к своим целям в фитнесе.

Имеются также режимы «Бег», «Ходьба», «Езда на велосипеде», «Плавание», «Бадминтон», «Футбол» и другие, которые охватывают большинство наиболее популярных видов спорта. С OPPO Band пользователи могут мониторить свой прогресс в программе HeyTap Health и поддерживать мотивацию к активной жизни.

Кроме того, ОPPO Band водостойкий и выдерживает давление воды на глубине до 50 метров при плавании.

Устройство оснащено 1,1-дюймовым полноцветным AMOLED экраном. Для него имеется более 40 дизайнов циферблата. Ремешок для OPPO Band со спортивным дизайном представлен в черном цвете.

OPPO Band также позволяет получать сообщения и оповещения о звонках, контролировать воспроизведение музыки и даже мобильные игры. В новинке используется высокопроизводительный процессор с низким энергопотреблением. Заявлено, что при мощности аккумулятора 100 мАч, он может полностью зарядиться всего за полтора часа и гарантирует 12 дней беспрерывной работы.

Трекер OPPO Band представлен в Украине в черном цвете. Купить новинку можно на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и других. С 12 апреля по 2 мая OPPO Band можно приобрести по приуроченной к старту продаж акционной цене 999 грн вместо 1299 грн.

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