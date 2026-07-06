Check Point запускає Cloud Firewall на базі AWS European Sovereign Cloud

6 июля 2026 г., 15:39

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Компанія Check Point Software Technologies офіційно оголосила про статус партнера програми AWS European Sovereign Cloud.





Як повідомляється, рішення Cloud Firewall від Check Point відтепер доступне на базі цієї суверенної хмари.





Головною метою партнерства є надання європейським клієнтам захисту з пріоритетом запобігання загрозам на рівнях мережі, робочих навантажень та додатків, зберігаючи водночас високі показники доступності та продуктивності, притаманні сервісам Amazon Web Services. Доступність рішення у цій інфраструктурі дозволить організаціям країн Європейського Союзу виконувати найжорсткіші нормативні вимоги щодо операційної автономії та локалізації зберігання даних у межах ЄС.





Наголошується, що хмарна інфраструктура AWS European Sovereign Cloud є повнофункціональною незалежною суверенною платформою, яка підкріплена потужними технічними засобами контролю, юридичними захисними механізмами та гарантіями суверенності. Усі об'єкти цієї інфраструктури розташовані виключно в межах Європейського Союзу та функціонують повністю відокремлено від існуючих стандартних регіонів AWS. Клієнти платформи отримують повний доступ до інноваційного портфеля послуг, знайомої архітектури, інтерфейсів програмування додатків (API) та передових систем безпеки, включаючи апаратну систему AWS Nitro System.





Віцепрезидент із Західної Європи в Check Point Software Technologies Хоакін Рейха (Joaquin Reixa) зазначив, що запуск AWS European Sovereign Cloud є вагомим кроком уперед для організацій, які здійснюють діяльність у межах суворих регуляторних правил ЄС. За його словами, інтеграція Cloud Firewall у незалежну інфраструктуру дозволить замовникам безпечно розгортати найбільш чутливі робочі навантаження. Поєднання технологій превентивного захисту та аналізу загроз на базі АІ-інструментів від Check Point із технічними гарантіями суверенності від AWS покликане забезпечити бізнесу надійну підтримку комплаєнсу та прискорити цифрову трансформацію без порушення європейського законодавства.





Для компанії Check Point цей крок є стратегічно важливим маневром для збереження лідерства на ринку корпоративної безпеки. Хмарна безпека стає висококонкурентним полем, де сторонні розробники змушені конкурувати із вбудованими інструментами самих хмарних гігантів. Забезпечуючи підтримку суверенної інфраструктури Amazon із перших днів її функціонування, Check Point гарантує великим європейським банкам та державним установам звичний рівень захисту без необхідності переглядати внутрішні інструкції з безпеки.





Особливу роль у цій інтеграції відіграє використання АІ-технологій для аналізу кіберзагроз. Сучасні зловмисники дедалі частіше застосовують штучний інтелект для автоматизації та маскування атак, тому традиційні статичні інструменти фільтрації трафіку втрачають ефективність. Поєднання превентивного АІ-аналізу Check Point із апаратними ізоляційними можливостями систем AWS Nitro доводить, що дотримання суворих вимог цифрового суверенітету та комплаєнсу не вимагає від бізнесу відмови від передових технологічних рішень та гнучкості масштабування.

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