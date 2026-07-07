Понад 120 держслужбовців пройшли навчання з кіберзахисту

7 июля 2026 г., 10:25

0

Tweet

Держспецзв’язку спільно з Вищою школою публічного управління та міжнародними партнерами завершила програму підвищення кваліфікації для державних службовців, які працюють у сфері інформаційної безпеки, кіберзахисту та управління інформаційно-комунікаційними системами. Навчання пройшли понад 120 фахівців, які вперше були призначені на державну службу в межах відповідних професійних напрямів.

Програма орієнтована на співробітників, відповідальних за захист державних інформаційних ресурсів і цифрової інфраструктури. Під час навчання учасники опрацьовували питання державної політики у сфері кіберзахисту, нової архітектури захисту інформації, управління інформаційно-комунікаційними системами, оцінки ризиків, а також практичні підходи до побудови безпечних цифрових середовищ.

Йдеться не лише про захист окремих інформаційних систем, а й про управління цифровими ресурсами, виконання вимог до безпеки державних ІТ-сервісів, роботу з інформаційними активами та впровадження політик захисту даних. Такі компетенції стають дедалі актуальнішими на тлі переходу державних органів до нової моделі організації кіберзахисту, яка передбачає появу спеціалізованих функцій і посад, відповідальних за інформаційну безпеку.

Завершення першої програми вже стало основою для запуску наступного етапу навчання. На початку липня стартували нові курси для державних службовців категорії «Б», до яких долучилися понад 200 учасників. Вони охоплюють два напрями: впровадження політик безпеки та управління цифровими ресурсами в органах влади.

Підготовка кадрів є одним із практичних елементів модернізації системи кіберзахисту державного сектору. Поряд із розвитком нормативної бази, впровадженням нових вимог до організації кібербезпеки та розширенням мережі фахівців, держава формує кадровий ресурс для підтримки стійкості інформаційних систем, цифрових сервісів і критичної ІТ-інфраструктури.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI