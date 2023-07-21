Утворена організація Ultra Ethernet Consortium

21 июля 2023 г., 16:35

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Як наголошується у випущеному з приводу створення організації Ultra Ethernet Consortium (UEC) пресрелізі, вона об'єднує провідні компанії для загальногалузевого співробітництва з метою створення повної архітектури комунікаційного стека на базі Ethernet для високопродуктивних мереж. Робочі навантаження штучного інтелекту (ШІ) та високопродуктивних обчислень (HPC) швидко розвиваються та вимагають кращої у своєму класі функціональності, продуктивності, сумісності та сукупної вартості володіння без шкоди для зручності розробників та кінцевих користувачів. Стек рішень Ultra Ethernet використовуватиме всюдисущість та гнучкість Ethernet для роботи з широким спектром робочих навантажень, а також масштабованість та економічну ефективність.



Консорціум Ultra Ethernet заснований компаніями з багаторічною історією та досвідом у галузі високопродуктивних рішень. Кожен член консорціуму робить значний внесок у розвиток екосистеми високопродуктивних рішень на рівноправній основі. До членів-засновників входять AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden (підрозділ Atos), HPE, Intel, Meta і Microsoft, які мають десятиліття досвіду розгортання мереж, систем штучного інтелекту, хмарних і високопродуктивних обчислень у масштабах країни.



"Йдеться не про модернізацію Ethernet", - каже д-р Джей Метц, голова консорціуму Ultra Ethernet. "Йдеться про налаштування Ethernet для підвищення ефективності робочих навантажень з особливими вимогами до продуктивності. Ми розглядаємо всі рівні – від фізичного до програмного – щоб знайти найкращий спосіб підвищити ефективність та продуктивність у масштабі".



Консорціум працюватиме над мінімізацією змін комунікаційного стека за збереження та розвитку функціональної сумісності Ethernet.



Технічні завдання консорціуму полягають у розробці специфікацій, API та вихідного коду для визначення:



- Протоколи, електричні та оптичні сигнальні характеристики, прикладні програмні інтерфейси та/або структури даних для комунікацій Ethernet.

- Транспортні протоколи на рівні каналу та наскрізної мережі для розширення або заміни наявних протоколів з'єднання та транспорту.

- Механізми навантаження, телеметрії та сигналізації на рівні каналу та на рівні всієї мережі; кожен із перерахованих вище механізмів підходить для штучного інтелекту, машинного навчання і високопродуктивних обчислювальних середовищ.

- Програмне забезпечення, системи зберігання даних, управління та безпеки, що дозволяють використовувати різні робочі навантаження та операційні середовища.



UEC наслідуватиме системний підхід з модульними, сумісними, взаємодійними шарами з тісною інтеграцією, щоб забезпечити цілісне поліпшення для вимогливих робочих навантажень. Компанії-засновники вносять у консорціум цінний внесок у межах чотирьох робочих груп: Фізичний рівень, Канальний рівень, Транспортний рівень та Програмний рівень.

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