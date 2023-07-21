SAP у другому кварталі вторгувала 7,55 млрд євро

21 июля 2023 г., 17:35

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За повідомленням SAP, за другий квартал 2023 р продаж її хмарної платформи S/4HANA зріс на 74%. При цьому скоригований прибуток за цей період склав 1,24 млрд євро, що на 14% більше, ніж попереднього року. Ця сума не включає 2,6 млрд євро, які SAP отримала від продажу частки в компанії Qualtrics International, яку вона придбала у 2018 році та через два роки вивела на біржу.



Прибуток SAP у розмірі 1,24 млрд євро призвів до скоригованого прибутку на акцію у розмірі 1,07 євро.



Порівняно з попереднім кварталом виторг SAP виріс на 5% і склав 7,55 млрд євро, але цього зростання виявилося недостатньо для того, щоб виправдати прогнози аналітиків. В результаті акції SAP впали більш ніж на 6%, до $133,93 за акцію.



Хоча доходи SAP від продажу ліцензій на традиційне програмне забезпечення впали на 26%, продаж хмарних рішень зріс на 19% порівняно з попереднім роком і досяг 3,31 млрд євро. Особливо значним чинником зростання стала хмарна платформа планування ресурсів S/4HANA Cloud. Внесок цієї платформи у виторг виріс на 74% порівняно з попереднім роком і склав 823 млн євро.



Для підтримки переходу до бізнес-моделі "програмне забезпечення як послуга" компанія SAP у 2021 році розпочала масштабну модернізацію своєї хмарної інфраструктури. Ця робота завершилася у другому кварталі. За словами компанії, в рамках цього проєкту 20000 організацій та півмільйона користувачів були переведені на "сучасну, гармонізовану хмарну інфраструктуру".



Встановлена база хмарних користувачів SAP продовжуватиме зростати. У другому кварталі хмарний беклог компанії – показник, що вимірює майбутні закупівлі її SaaS-продуктів, – зріс на 21%. Обсяг замовлень на хмарні продукти SAP S/4HANA Cloud зріс на 65% і становить 3,72 млрд євро.



У своїх довгострокових планах розвитку SAP наголошує не лише на хмарних технологіях, а й на штучному інтелекті.



У другому кварталі виробник програмного забезпечення уклав партнерські угоди з Microsoft та IBM у галузі штучного інтелекту. SAP планує інтегрувати кілька продуктів машинного навчання цих компаній у портфель програмного забезпечення. У другому кварталі Sapphire Ventures, венчурна компанія, що входить до SAP, також оголосила про плани інвестувати 1 млрд дол. у стартапи в галузі генеративного штучного інтелекту.



"Ми бачимо перед собою значні можливості, зокрема завдяки перетворювальній силі штучного інтелекту", - заявив головний виконавчий директор SAP Крістіан Кляйн. "Ми зосереджені на наданні актуальних, надійних та відповідальних рішень SAP Business AI та бачимо значні можливості для розширення ринку внаслідок цих технологій та нових преміальних пропозицій".



SAP розраховує завершити поточний фінансовий рік із виторгом від хмарних обчислень у розмірі 14-14,2 млрд євро, що означає зростання на 24% порівняно з попереднім роком. У довгостроковій перспективі компанія має намір збільшити річний обсяг продажів хмарних рішень до більш ніж 21,5 млрд євро до 2025 р. За прогнозами SAP, загальний виторг компанії цього року досягне 37,5 млрд євро.

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