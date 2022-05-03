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Тимур Ягофаров

USB-C vs Lightning

3 мая 2022 г., 14:05
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Все йде до того, що фірмовий інтерфейс Apple програє у протистоянні USB-C.

Упевненості в такому результаті додають новини з Євро парламенту, де переважною більшістю прийнято проєкт закону, покликаного стандартизувати використання для зарядки досить великих електронних пристроїв порту USB-C. Європейські законодавці вирішили навести лад у цій сфері, щоб, з одного боку, скоротити обсяг електронного сміття, що переробляється, а з іншого – спростити життя споживачам, які часто не можуть розібратися у різноманітті способів підключення їх платформ.

Наразі проєкт закону охоплює смартфони, планшетні ПК, ноутбуки, цифрові камери, навушники та ігрові консолі. Тоді як такі компактні пристрої, як розумні часи, трекери здоров'я та спортивне електронне обладнання залишаються поза його регулюванням, оскільки не можуть бути оснащені портами USB-C через свої малі розміри.

Зрозуміло, що у разі ухвалення цього закону, запланованого на травень, виробникам буде дано якийсь час зробити відповідними до його вимог свої продукти. І, судячи з усього, Apple вже в найближчому майбутньому не зможе уникнути переходу зі свого фірмового Lightning на USB-C. Причому навряд чи виробник обмежиться випуском європейських версій своїх продуктів, а очікується глобальної міграції, оскільки часткова заміна Lightning на USB-C може обійтися занадто дорого.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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