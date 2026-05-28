SK Hynix стала ще одною компанією з капіталізацією 1 трлн дол.

28 мая 2026 г., 13:35

Південнокорейська компанія SK Hynix у середу вперше досягла ринкової вартості в 1 трлн дол., приєднавшись до своїх конкурентів Samsung та Micron у досягненні цієї історичної позначки.

Як повідомляє Reuters, акції виробника у середу зросли на 9,3%, що підняло ринкову капіталізацію компанії до рекордних 1680 тис трлн вон (1,12 трлн дол.). Цей стрибок спричинив рекордне зростання південнокорейського індексу KOSPI, який з початку року на 95% після підйому на 76% у 2025 р.

Ажіотаж навколо AI-інфраструктури та високий попит на чипсети NVIDIA призвели до дефіциту та стрімкого подорожчання пам'яті преміумкласу. Лише за перший квартал ціни на ці компоненти подвоїлися, а в поточному кварталі прогнозується їхнє зростання ще на 63%. Наразі Південна Корея стала першою країною за межами США, яка має одразу дві компанії з капіталізацією понад 1 трлн дол., причому Samsung подолала цей поріг раніше, 6 травня. Разом ці два гіганти тепер становлять половину всієї ринкової капіталізації індексу KOSPI.

Аналітики очікують, що попит на чипи пам'яті перевищуватиме пропозицію до 2028 року, що дозволить утримувати ціни на високому рівні. У зв'язку з цим аналітик Mirae Asset Securities Кім Йон Гон (Kim Young-gun) підвищив цільові ціни для акцій SK Hynix та Samsung до 3,8 млн вон та 550 тис. вон за акцію відповідно. Наразі з початку року акції SK Hynix зросли на 215%, тоді як Micron та Samsung продемонстрували ріст на 245% та 149% відповідно.

Додатковим чинником ралі став вихід на ринок нових ETF із кредитним плечем, орієнтованих на акції південнокорейських чипмейкерів. Дебют цих фондів спричинив масовий приплив роздрібних інвестицій, що призвело до тимчасового припинення алгоритмічної торгівлі через спрацювання механізму "sidecar". Попит був настільки високим, що сайт Корейської асоціації фінансових інвестицій тимчасово вийшов із ладу через наплив інвесторів, які намагалися пройти обов'язкові онлайн-курси для доступу до торгівлі цими інструментами.

