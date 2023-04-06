За перші три місяці року продажі Foxconn зросли до 47,89 млрд дол.

6 апреля 2023 г., 13:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі виробник електроніки за контрактом і основний збирач iPhone для Apple, повідомляє, що виторг в першому кварталі зріс на 3,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але продажі в поточному кварталі будуть нижчими.

Виторг минулого місяця досягла третього за величиною показника в березні - 400,3 млрд тайваньських доларів (13,14 млрд дол.), хоча це на 21,1% менше, ніж торік, йдеться в заяві компанії.

Зростання продажів за перші три місяці року до 1,46 трлн тайваньських доларів (47,89 млрд дол.) стало новим рекордним показником за аналогічний період і відповідає попереднім прогнозам, заявили в Foxconn, яка офіційно називається Hon Hai Precision Industry Co Ltd.

У секторі «розумної» побутової електроніки, до якого відносяться смартфони, доходи в березні знизилися через запуск нових продуктів в аналогічному періоді минулого року.

Стосовно прогнозів на другий квартал, то як очікує компанія, дохід знизиться у квартальному і річному обчисленні, відірвавшись від високої бази після «несезонного сильного підйому в першій половині минулого року, який стався в міру того, як дефіцит компонентів з 2021 року зменшився».

Компанія повідомить про прибутки за перший квартал 11 травня, коли вона також надасть оновлену інформацію про свої прогнози на поточний квартал і на весь рік.

Минулого місяця компанія прогнозувала, що дохід за весь рік не зміниться, оскільки слабкий попит на споживчу електроніку буде компенсований значним зростанням в області обчислювальної техніки, хмарних технологій, мережевих технологій і компонентів.

Слід додати, що більше половини доходів Foxconn припадає на споживчу електроніку.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень