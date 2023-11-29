Уряд впорядкував та цифровізував надання гарантійних послуг покупцям електроніки та побутової техніки

29 ноября 2023 г., 12:45

«Міністерство економіки України» повідомляє, що на засіданні «Кабінету міністрів України» 28 листопада 2023 року ухвалили постанову «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», яка покликана впорядкувати та цифровізувати надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів.

Тепер споживачі мають отримати доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.

Також зменшується навантаження на бізнес шляхом скасування паперових форм (9 форм), які продавці зобов’язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій «Держпродспоживслужбою».

Ці зміни запроваджуються задля спрощення ведення бізнесу, цифровізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу.

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