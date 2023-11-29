Intel надасть Ericsson новий техпроцес ще до того, як почне випускати з його використанням свої чипи?

29 ноября 2023 г., 11:35

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Ericsson Networks офіційно анонсувала вихід «розширеного портфелю» систем RAN Compute.



Нові рішення, які націлені на розширення можливостей глобальних мереж, базуються на чипах, що розроблені інженерами Ericsson. Як повідомляє видання WCCFTech, для виробництва цих процесорів використовуються технологія Intel 4.



Ericsson Networks повідомила, що оновлення, внесені в лінійку RAN Compute, спеціально орієнтовані на швидко зростаючий мобільний трафік, який, за прогнозами, до 2028 року зросте в 3 рази у всьому світі. Більше того, оскільки прийняття 5G як стандарту також зростає одночасно, потреба в «потужності» зараз стає необхідністю.



«Наш новий та вдосконалений портфель RAN Compute був розроблений з урахуванням потреб клієнтів Ericsson та їхніх майбутніх потреб. Воно задовольняє їх потребу в максимальному використанні спектру та сприяє їх бажанню захистити свої мережі в майбутньому завдяки підтримці архітектур Open RAN», зазначив Майкл Беглі (Michael Begley), керівник підрозділу RAN Compute, Ericsson,



Ericsson випустила загалом чотири різні продукти, які мають на меті «максимізувати обчислювальні можливості RAN з оптимізованою продуктивністю при мінімальному використанні обладнання та енергії». До них відносяться внутрішні (RAN Processor 6672 та RAN Processor 6655) та зовнішні (Radio Processor 6372 та Radio Processor 6355), орієнтовані на різні сфери застосування.



Процесори Ericsson RAN Processor 6672 і Radio Processor 6372 тепер пропонують в чотири рази більшу пропускну здатність і у два рази більш енергоефективні в порівнянні з попереднім поколінням, підтримуючи режими 4G і 5G в одному корпусі. Більше того, нові обчислювальні продукти RAN споживають на 30-60% менше енергії порівняно з галузевими стандартами.



Але у цій новині цікаво те, що для нових процесорів Ericsson використовується техпроцес, який сама Intel 4 ще не залучила для своїх продуктів.



Intel має намір випускати на базі Intel 4 тільки у майбутній лінійки процесорів Meteor Lake від Team Blue. Але, судячи з всього, новий техпроцес Intel Foundry Services буде активно використовувати у виробництві ASIC на замовлення.

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