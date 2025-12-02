Дефіцит NAND Flash поглиблюється - у листопаді ціни зросли на понад 60%

2 декабря 2025 г., 9:35

Згідно з останнім дослідженням TrendForce, попит на NAND Flash-пам'ять залишався високим у листопаді 2025 року, що було спричинено активним використанням у додатках штучного інтелекту та стійкими замовленнями на корпоративні твердотільні накопичувачі (Enterprise SSD). Водночас, постачальники продовжили зосереджувати виробничі потужності на високомаржинальних корпоративних і преміальних продуктах, тоді як потужності старих технологічних вузлів були швидко виведені з експлуатації.



Це призвело до подальшого посилення дефіциту поставок пластин NAND Flash, спричинивши різке зростання контрактних цін на основні пластини у листопаді. Щомісячне середнє зростання цін варіювалося від 20% до понад 60% у всіх категоріях продуктів, причому цей сплеск швидко поширився на всі сегменти щільності.



Детальний аналіз цінових тенденцій листопада виявив, що чипи 1Tb TLC мали найбільш значний дефіцит через постійний попит на корпоративні SSD, що викликало різке зростання середніх цін. А 512 Gb TLC продемонстрував найбільше зростання цін серед усіх продуктів TLC, піднявшись на понад 65% у порівнянні з попереднім місяцем. Це було спричинено швидким виведенням з експлуатації застарілих технологій і стійким ринковим попитом. Сегмент 256 Gb TLC продовжив значне зростання цін, оскільки дефіцит поставок знову з'явився після подальшого закриття старих технологічних вузлів.



Крім того, ланцюжок поставок QLC став значно вужчим завдяки високому попиту на корпоративні продукти великої ємності та зростаючим постачанням для додатків холодного зберігання, при цьому 1Tb QLC також пережив значні стрибки цін у листопаді. Продукти MLC також продовжували дорожчати, підтримувані стабільним попитом у промисловому контролі та споживчих ринках.



TrendForce повідомляє, що наразі постачальники мають значну цінову владу, і дефіцит поставок на рівні пластин навряд чи незабаром покращиться. Отже, очікується, що контрактні ціни продовжать зростати й у грудні.

