Ультракороткофокусний лазерний проєктор Samsung The Premiere став доступний в Україні

Samsung Electronics оголосила початок продажів унікального інтер’єрного проєктора The Premiere.



The Premiere не вимагає кріплень чи важкого обладнання для встановлення: цей ультракороткофокусний лазерний проєктор здатен створювати зображення з діагоналлю понад 100 дюймів (2,54 м), навіть будучи безпосередньо біля стіни.



The Premiere не тільки підтримує 4К – він є першим проєктором із сертифікацією HDR10+, забезпечуючи неймовірно реалістичні й насичені кольори з охопленням 147% палітри DCI-P3. Завдяки яскравості, що сягає 2800 ANSI-люменів, денне освітлення не стане на заваді якісного й повноцінного перегляду – зображення залишиться все таким же чітким. Крім того, діапазон контрастності 2000000:1 подбає про відображення найменших деталей і відмінностей, даруючи усім присутнім тільки найкращі враження й повне занурення в події на екрані.



У проєктор вбудовано преміальні динаміки потужністю 40 Вт, які підсилено технологією Acoustic Beam, що максимізує звучання з усіх кутів. З обох боків пристрою розміщено 44 аудіоотвори, крізь які звук пронизує всю кімнату.



The Premiere оснащено функціями смарттелевізорів Samsung, як-от Tap View3, що дає змогу дублювати зображення зі смартфона на більшому екрані. Просто торкніться телефоном бічної сторони проєктора, і The Premiere почне автоматично транслювати мобільний контент.



The Premiere не вимагає встановлення додаткового екрана, може проєктувати зображення на пласку монотонну білу поверхню. Як оптимальне середовище для проєкції рекомендовано використовувати спеціальний екран для ультракороткофокусного проєктора. Зокрема, найкраще для такого проєктора підходять екрани типів ALR чи CLR. Доступний у двох моделях: LSP9T із підтримкою технології Triple Laser, а також LSP7T із підтримкою Single Laser; їхні характеристики можуть відрізнятися.

