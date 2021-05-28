Qualcomm представила новый комплект Snapdragon Developer Kit для ПК на Windows 10

28 мая 2021 г., 15:35

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Qualcomm Technologies представила комплект разработчика Qualcomm Snapdragon Developer Kit.



Как отмечается, комплект создан совместно с компанией Microsoft и обеспечит независимым разработчикам программного обеспечения и приложений расширенную поддержку при тестировании и оптимизации продуктов для растущей экосистемы устройств на базе вычислительных платформ Snapdragon. Он поможет разработчикам без больших затрат выполнять проверку и подтверждение работоспособности своих решений для обеспечения высокого качества рабочих и образовательных приложений, которые будут функционировать на ПК с ОС Windows 10 (Windows 10 PC) на базе платформ Snapdragon.



«Нам есть чем гордиться: за время сотрудничества с Microsoft создано немало полезных инструментов для разработчиков, и Snapdragon Developer Kit — это новейший результат нашего взаимодействия, — заявил Мигел Нуньес (Miguel Nunes), старший директор Qualcomm Technologies по управлению продуктами. — Представленный комплект разработчика — доступная альтернатива другим потребительским и коммерческим устройствам. При небольших габаритах этот настольный комплект открывает перед разработчиками больше возможностей, чем ноутбук, выгодно отличаясь по цене. Мы всегда помогаем разработчикам удовлетворять запросы заказчиков и стремимся сократить общие затраты на разработки».



Это последняя новинка от Qualcomm Technologies и Microsoft, объединившая ресурсы, необходимые разработчикам, которые перекомпилируют, оптимизируют и тестируют приложения для устройств с ОС Windows 10 на базе вычислительных платформ Snapdragon. В сентябре 2020 г. Microsoft анонсировала расширение программы App Assure и включение в нее Windows 10 PC на базе платформ Snapdragon, а также оптимизацию Microsoft Edge, Microsoft Teams и Visual Studio Code. Последним шагом в координированной поддержке независимых производителей ПО и разработчиков приложений стало включение в программу предварительной оценки Windows Insider Program тестовой версии (preview) эмулятора x64 для Windows 10 PC.



«Понимая, как важно разработчикам иметь надежные средства для тестирования своих приложений, мы взаимодействовали с Qualcomm Technologies в создании комплекта Snapdragon Developer Kit. Надеемся, что разработчики используют все возможности этого комплекта при создании приложений для Windows 10 на базе процессоров Arm», отметил Хари Пулапака (Hari Pulapaka), менеджер партнерской программы Windows Partner Group Program компании Microsoft.



В ходе виртуальной конференции, посвященной масштабированию экосистемы мобильных вычислений (Qualcomm Snapdragon Compute: Scaling the Mobile Compute Ecosystem), генеральный директор Zoom Video Communications по продукции Одед Гал (Oded Gal) заявил, что компания собирается выпустить новую версию своего приложения для видеоконференций, оптимизированную для устройств на базе вычислительных платформ Snapdragon. Гал подтвердил уверенность Zoom и Qualcomm Technologies в том, что беспроводные технологии и связь играют важную роль в совместной работе и общении.



Оптимизация таких решений, как Zoom, в сочетании с лидирующей эффективностью вычислительных платформ Snapdragon позволит заказчикам увеличить продолжительность эффективной работы и повысит качество жизни владельцев Хромбуков (Chromebook) и ПК на базе Snapdragon, которые пользуются ими для работы, учебы и отдыха.



Комплект разработчика Snapdragon Developer Kit поступит в магазин Microsoft Store уже этим летом.

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