Google запускает превью «интегрированного облака данных»

28 мая 2021 г., 14:15

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Вчера на саммите Data Cloud Summit компания Google запустила три облачных службы «интегрированного облака данных», охватывающего многооблачные среды. Dataplex для интеллектуального управления данными, Analytics Hub для обеспечения доступа к данным и обмена ими, и Datastream для улучшения репликации многооблачных данных, комбинируют существующие и новые службы Google в целях обеспечения более унифицированного представления данных, упрощения их анализа и получения рекомендаций к действию в реальном времени.

Доступный в ознакомительной версии Dataplex предоставляет интеллектуальную структуру данных которая позволяет клиентам курировать, защищать, интегрировать и анализировать данные в крупных масштабах.

Также уже вышедший в превью Datastream представляет собой бессерверный инструмент, который может в реальном времени принимать потоки данных Oracle и MySQL и реплицировать их в таких службах, как Google BigQuery, Cloud SQL, Google Cloud Storage и Cloud Spanner. Используемая им техника Change Data Capture отслеживает любые изменения в исходном наборе данных и транслирует их в целевой набор реплицированных данных. Это помогает принимать быстрые и надежные бизнес-решения, создавать гибкие микросервисы для приложений, управляемых событиями, и синхронизированные разнородные базы данных.

Финальный фрагмент новой парадигмы управления данными Google планирует представить для ознакомления в ближайшее время. С Analytics Hub пользователи смогут запрашивать данные, где бы те ни хранились, а затем делиться любыми обнаруженными знаниями. В то же время сервис позволит компаниям комбинировать собственные данные со сторонней информацией из коммерческих, промышленных и общедоступных источников.

Также объявлено о ряде обновлений существующих инструментов данных и аналитики Google. Среди них — предварительная доступность BigQuery Omni на Microsoft Azure, а также общая доступность Looker для Microsoft Azure и BigQuery ML Anomaly Detection, службы, которая обнаруживает аномалии в данных, свидетельствующие о неполадках и возможном мошенничестве.

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