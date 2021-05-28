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Google запускает превью «интегрированного облака данных»

28 мая 2021 г., 14:15
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Google запускает превью «интегрированного облака данных»

Вчера на саммите Data Cloud Summit компания Google запустила три облачных службы «интегрированного облака данных», охватывающего многооблачные среды. Dataplex для интеллектуального управления данными, Analytics Hub для обеспечения доступа к данным и обмена ими, и Datastream для улучшения репликации многооблачных данных, комбинируют существующие и новые службы Google в целях обеспечения более унифицированного представления данных, упрощения их анализа и получения рекомендаций к действию в реальном времени.

Доступный в ознакомительной версии Dataplex предоставляет интеллектуальную структуру данных которая позволяет клиентам курировать, защищать, интегрировать и анализировать данные в крупных масштабах.

Также уже вышедший в превью Datastream представляет собой бессерверный инструмент, который может в реальном времени принимать потоки данных Oracle и MySQL и реплицировать их в таких службах, как Google BigQuery, Cloud SQL, Google Cloud Storage и Cloud Spanner. Используемая им техника Change Data Capture отслеживает любые изменения в исходном наборе данных и транслирует их в целевой набор реплицированных данных. Это помогает принимать быстрые и надежные бизнес-решения, создавать гибкие микросервисы для приложений, управляемых событиями, и синхронизированные разнородные базы данных.

Финальный фрагмент новой парадигмы управления данными Google планирует представить для ознакомления в ближайшее время. С Analytics Hub пользователи смогут запрашивать данные, где бы те ни хранились, а затем делиться любыми обнаруженными знаниями. В то же время сервис позволит компаниям комбинировать собственные данные со сторонней информацией из коммерческих, промышленных и общедоступных источников.

Также объявлено о ряде обновлений существующих инструментов данных и аналитики Google. Среди них — предварительная доступность BigQuery Omni на Microsoft Azure, а также общая доступность Looker для Microsoft Azure и BigQuery ML Anomaly Detection, службы, которая обнаруживает аномалии в данных, свидетельствующие о неполадках и возможном мошенничестве.

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