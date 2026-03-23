IT-Enterprise: вдвічі збільшився попит на цифровізацію HR-процесів з боку великого бізнесу

23 марта 2026 г., 14:45

У першому кварталі 2026 року напрям цифровізації HR-процесів вийшов на перший план серед запитів з боку великих українських компаній, в умовах дефіциту кадрів та високої операційної напруги, інформує IT-Enterprise.

За даними компанії, за перші місяці року попит на цифровізацію HR-функцій від нових клієнтів зріс вдвічі. Разом з тим кожен п’ятий з поточних клієнтів має запланований проєкт розвитку HR-напряму протягом року. Найбільшу цікавість підприємства проявляють до рішень для пребордингу, онбордингу, рекрутингу, навчання персоналу та систем навчання LMS, які дають змогу швидше інтегрувати нових співробітників і підвищувати виконавчу ефективність.

Фахівці IT-Enterprise зазначають, що найбільш поширені напрями цифровізації HR у великих компаніях охоплюють створення єдиних HR-екосистем з автоматизацією повного циклу управління персоналом наряду з впровадженням традиційних завдань з управління кадрами та зарплатою. Серед топзапитів є впровадження цифрових систем рекрутингу та HR-аналітики для управління «воронкою» найму, а також формування безшовного HR-контуру – від підбору до адаптації, навчання та оцінки ефективності працівників із використанням LMS і цифрового онбордингу.

Такі рішення дають змогу бізнесу пришвидшити інтеграцію нових співробітників і системно розвивати компетенції команд. Подібний досвід цифровізації HR уже мають великі українські компанії, зокрема «Райффайзен Банк», «Ощадбанк», «КредіАгріколь Банк», «Нібулон» і «Група ДТЕК».

За даними IT-Enterprise, основним показником ефективності бізнесу залишається скорочення часу виходу співробітника на продуктивність, який у середньому покращився на 30-40%, тоді як економія витрат на HR-процеси завдяки автоматизації оцінюється на рівні 20-35 %.

Аналітики IT-Enterprise відзначають, що у 2026 році цифрові HR-екосистеми стають ключовим фактором конкурентоспроможності компаній, що прискорює розвиток команд і підвищує ефективність бізнес-операцій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI