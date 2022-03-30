За добу відновлено електропостачання понад 150,4 тисячам споживачів

30 марта 2022 г., 11:08

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Як повідомляє Міністерство енергетики України за минулу добу відновлено електропостачання понад 150,4 тисячам споживачів. Зокрема, у Києві - 82 тисячам, у Миколаївській області – 20 тисячам, Донецькій – 18 тисячам, Харківській – 12 тисячам, Сумській – 9,7 тисячам, Херсонській – 5 тисячам, Житомирській і Київській – по 1,3 тисячі, Запорізькій - 972 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 29 березня в Україні залишались знеструмленими понад 1491 населений пункт, загалом понад 831 тисяча споживачів.

«Укренерго», в свою чергу повідомила, що другий місяць українська енергосистема працює в умовах війни проти російських окупантів - частота в мережі, як завжди, стабільна, на рівні 50 Гц.



Всі українські електростанції працюють за графіком та командами диспетчерів. Електроенергії вистачає для всіх споживачів: цивільних, військових, об’єктів критичної інфраструктури та інших.



Енергокомпанії продовжують дбати про підтримку роботи електромереж. Ремонтники НЕК «Укренерго» та операторів систем розподілу (обленерго) наполегливо повертають в роботу пошкоджені обстрілами та бомбардуваннями лінії і підстанції. Часто активні бойові дії заважають швидко дістатися до місця пошкодження, хоч для огляду та ремонтів використовуються всі можливості. Деякі об’єкти вже ремонтували по 7 та більше разів, а на одній лінії доводиться ліквідовувати по кілька десятків пошкоджень. Але ремонти все одно тривають, скільки потрібно.



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