У 9 країнах Європи Київстар забеспечить внутрішні тарифи України у роумінгу

30 марта 2022 г., 11:55

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Відтепер для абонентів Київстар, які вимушено виїхали через війну в одну з 9 країн Європи, у роумінгу почнуть діяти внутрішні тарифи оператора. Тобто, оплачуючи свій тарифний план як зазвичай, абоненти зможуть користуватися пакетом послуг за кордоном без жодних доплат.



Нова ініціатива Київстар стосується абонентів передплати з актуальними тарифними планами лінійки ТВІЙ та останніми тарифами ВСЕ РАЗОМ. У бізнес-клієнтів та контрактних абонентів нові вигідні умови будуть діяти для більшості тарифних планів.



Абоненти передплати, які користуються одним зі старих тарифів можуть перейти на нові пропозиції в додатку для самообслуговування Мій Київстар або подати заявку на зміну тарифу через короткий номер 466 та на сайті оператора.



«Історична кількість українців одночасно виїхали за кордон. Це створило багато технологічних та економічних викликів для країни та для телекомунікаційної індустрії. Перед Київстар постало питання: як допомогти мільйонам співвітчизників? Ми відреагували оперативно. З першого дня вторгнення росії ми почали нараховувати абонентам у роумінгу бонуси для безоплатного спілкування. На сьогодні це вже понад 300 млн гривень. Але це був тільки перший крок. Далі ми провели масштабну роботу з нашими європейськими партнерами, щоб зробити для клієнтів умови як вдома. Ми мріяли про це в мирний час, і нарешті нам це вдалося через велике співчуття партнерів до українців! Тепер, коли ви оплачуєте свій тариф – ним повноцінно можна користуватися у Європі. Це дешевше місцевих операторів, практичніше та безпечніше, адже у вас діє основний контактний номер, до якого часто прив’язані банківські сервіси, соціальні мережі та багато іншого» - коментує спрощення умов роумінгу Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстар.



Для абонентів передплати та з тарифами ВСЕ РАЗОМ, якщо вони оплатили пакет послуг, будуть діяти стандартні умови їх тарифу. Наприклад, з тарифом ТВІЙ Вибір за кордоном можна використати 15 ГБ мобільного інтернету, безліміт діє на дзвінки в мережі Київстар та на всі вхідні дзвінки, є 200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів в Україні, а також в країні перебування. І все це лише за 175 грн або за 5,5 євро.



Серед країн, де тимчасово діятимуть спеціальні умови – Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист