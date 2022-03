Google оголошує про ще більшу підтримку України

30 марта 2022 г., 10:15

0

Tweet

Сундар Пічаї, генеральний директор Google і Alphabet, учораперебував у Варшаві, у місті, яке стало символом безпеки та надії для багатьох українців, які тікають від війни.



Пічаї відвідав кампус Google for Startups у Варшаві, який три тижні тому був відкритий для неурядових організацій, які підтримують біженців, а також для українських стартапів. Він зустрівся з неурядовими організаціями, щоб почути, як Google може найкращим чином підтримати потреби біженців зараз і в майбутньому.



Перебуваючи в Європі, Сундар Пічаї також зустрічався з урядовцями, щоб обговорити гуманітарну кризу та необхідність продовження державно-приватного партнерства для підтримки біженців та боротьби з дезінформацією в регіоні. Сьогодні Google оголосив про декілька додаткових ініціатив, щоб допомогти цим зусиллям та підтримати післявоєнне відновлення Центральної та Східної Європи.



Вже понад 3,7 мільйона біженців залишили Україну - більшість із них жінки, діти та люди похилого віку - що стало найбільшою кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни. Щоб допомогти зусиллям з надання гуманітарної допомоги на місцях у Центральній та Східній Європі, Google.org та співробітники Google виділили понад 35 мільйонів доларів на фінансування та підтримку в натуральній формі. Це включає підтримку організацій, орієнтованих на людей в Україні, як-от «Нова Україна» та Fight for Right, а також некомерційних організацій, які підтримують біженців у прикордонних країнах, таких як Польський центр міжнародної допомоги, Угорська міжцерковна допомога, Румунський Червоний Хрест та People in Need у Словаччині.



Коимпанія також оголосила про новий грант для біженців з обмеженими можливостями, а також грант Google.org Fellowship у Tech to the Rescue, молодої польської некомерційної організації, яка з’єднує технологічні компанії та експертів-волонтерів з організаціями гуманітарної допомоги, щоб допомогти вирішувати технічні потреби. Команда Google.org Fellows працюватиме на безоплатній основі, щоб допомогти створити та розширити свою платформу та зусилля.



Як інформаційна компанія, Google серйозно ставимося до своєї відповідальності, щоб надавати людям надійну, достовірну інформацію, коли вона їм потрібна. Один з найбільших викликів – подолання дезінформації, яка поширюється про реалії та факти війни в Україні. Компанія інвестує додаткові 10 мільйонів доларів на ці зусилля, зокрема нові партнерські відносини з аналітичними центрами та організаціями громадянського суспільства для проведення регіональних досліджень дезінформації, а також грошові гранти для підтримки мереж перевірки фактів та некомерційних організацій. Jigsaw, підрозділ Google, який створює технології для протидії загрозам відкритим суспільствам, співпрацюватиме з місцевими експертами та науковцями, щоб розробити підходи як до безпосередньої протидії дезінформації, так і до допомоги людям легше ідентифікувати дезінформацію.



Сундар Пічаї підкреслив, що компанія вірить в силу та майбутнє Центральної та Східної Європи. Лише минулого року відкрили новий офіс у Варшаві, найняли понад 350 людей та запустили регіон Google Cloud у Польщі. Раніше цього місяця було оголошено про інвестиції в розмірі 700 мільйонів доларів у покупку та розвиток The Warsaw HUB, сучасного офісного комплексу в центрі столиці Польщі.



“Ми продовжуватимемо інвестувати в регіон і підтримувати людей і підприємства, які постраждали від війни та її наслідків. І коли ця війна закінчиться, ми будемо тут для України та регіону надовго”, заявив Сундар Пічаї.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист