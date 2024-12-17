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Український дрон SOVA 10 допустили до використання у Силах оборони

17 декабря 2024 г., 10:25
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий БПЛА SOVA 10 українського виробництва.
 
Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
 
Цей ударний дрон може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря. 
 
«Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій  військових», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. 

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