Український дрон SOVA 10 допустили до використання у Силах оборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий БПЛА SOVA 10 українського виробництва.
Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Цей ударний дрон може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.
«Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
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