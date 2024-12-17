ChatGPT Search став доступний всім користувачам

У понеділок OpenAI оголосила, що відкриває доступ до ChatGPT Search для всіх користувачів.
Компанія анонсувала сервіс місяць тому лише для платних підписників.
Це оголошення стало останнім в рамках заходу 12 Days of OpenAI, на якому було анонсовано кілька нових продуктів, включаючи генератор відео Sora і план підписки Pro вартістю 200 доларів на місяць.
Компанія також повідомила, що користувачі зможуть вибрати ChatGPT Search як пошукову систему за замовчуванням у своєму веб-браузері.
Слід зазначити, що ChatGPT Search отримав схвальні відгуки від перших користувачів. Але є й чимало скептиків, які кажуть що по суті досі немає справжнього інтелекту, лише контекстно-вільне зіставлення шаблонів на основі мови. Тому існує досить велика ймовірність, що у видачі пошуку можуть виявиться оманливим або відвертою нісенітницею.
Наглядачі зазначають, що оскільки Google продовжує повільно знижувати якість своєї пошукової системи, OpenAI, схоже, зацікавлена в тому, щоб кинути виклик фактичній монополії на ринку.
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