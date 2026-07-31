Amazon перевищила прогнози зростання хмарного бізнесу AWS - на 37% до 42,2 млрд дол.

31 июля 2026 г., 13:35

0

Tweet

Amazon оприлюднив фінансові результати за другий квартал 2026 року, що завершився 30 червня.

Головним чинником позитивного звіту стало стрімке прискорення зростання хмарного підрозділу Amazon Web Services (AWS), виторг якого підскочив на 37% у річному обчисленні й досяг 42,2 млрд дол. Це суттєво перевищило очікування аналітиків LSEG у 31,21% та стало найвищим темпом приросту напряму за останні 18 кварталів. На цьому тлі акції Amazon зросли на 8% на позабіржових торгах.

Високу динаміку показав і напрям цифрової реклами, де виторг підскочив на 26% у річному обчисленні до 19,8 млрд дол. Завдяки розширенню рекламних інтеграцій на медіамайданчиках корпорації та проведенню глобального розпродажу Prime Day з 23 по 26 червня, де сукупні витрати покупців оцінюють у понад 26,4 млрд дол., Amazon зберегла стійкість роздрібного сектору. Водночас масштабні інвестиції в інфраструктуру призвели до від'ємного вільного грошового потоку: відтік готівки за останні 12 місяців склав 7,6 млрд дол. проти позитивного показника у 18,2 млрд дол. роком раніше.

Через дефіцит серверних потужностей та подорожчання чипів пам'яті Amazon підвищила прогноз капітальних витрат на поточний рік на 10% - до 220 млрд дол. Фінансовий орієнтир передбачає подальше розширення мережі дата-центрів для підтримки масштабних партнерських угод у сфері штучного інтелекту з OpenAI, Anthropic, Meta, Pinterest та Snowflake. За даними компанії, сукупний річний виторг напрямів штучного інтелекту та власних мікросхем уже перевищив 25 млрд дол. для кожного з сегментів.

«AWS переживає справжній бум. Навіть за умов витрат у 220 млрд дол. ми все одно не матимемо достатньо потужностей, щоб задовольнити весь попит у 2026 році, і ця динаміка збережеться у 2027 році. Сервери штучного інтелекту зазвичай окупають свої витрати менш ніж за три роки, після чого продовжують генерувати прибуток ще 2–3 роки», — зазначив голова та виконавчий директор Amazon Енді Яссі (Andy Jassy).

Фінансові результати Amazon знімають побоювання інвесторів щодо можливої втрати частки ринку хмарних обчислень на користь конкурентів і підтверджують лідерство AWS у гонці AI-інфраструктури. Стрімкий стрибок виторгу хмарного напряму на 37% свідчить про те, що колосальні капіталовкладення в дата-центри починають трансформуватися у реальні контракти з корпоративними клієнтами. Висока маржинальність AWS та рекламного бізнесу з виторгом у 19,8 млрд дол. дає компанії необхідний ресурс для фінансування технологічного переозброєння.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI