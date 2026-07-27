Міжнародний форум BIT&BIS-2026 – Київ, 17 вересня 

27 июля 2026 г., 15:43

Відкрито реєстрацію на щорічний Міжнародний форум «Around Cloud. Around Data. Around AI. Around Cyber Security. Around IoT. Around Cable. Around IP. Smart Building» (BIT&BIS-2026)!

17 вересня запрошуємо вас стати частиною однієї з ключових ІТ-подій року, яка традиційно об'єднує провідних експертів, виробників технологій, інтеграторів, партнерів та замовників.

На вас чекають:

актуальні доповіді та практичні кейси від провідних експертів галузі;

презентації інноваційних рішень і новітніх технологій від світових ІТ-вендорів;

знайомство з сучасними трендами у сферах Cloud, Data, AI, Cyber Security, IoT, Smart Building та мережевої інфраструктури;

професійний нетворкінг, нові знайомства та можливості для розвитку бізнесу.

Не втрачайте можливість першими дізнатися про нові технології, поспілкуватися з лідерами ринку та знайти нові ідеї для розвитку ваших проєктів.

Будемо раді бачити вас серед учасників BIT&BIS-2026!

Реєстрація: https://forum.ciseventsgroup.com/ua/bit-bis-kyiv-2026-autumn.html

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