Зростання попиту на AI-хмари дозволило Seagate збільшити річний виторг на 34% до 12,2 млрд дол.

30 июля 2026 г., 17:55

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Seagate Technology оголосила фінансові результати за четвертий квартал та 2026 фінансовий рік, що завершився 3 липня.

За підсумками року сукупний виторг компанії зріс на 34% у річному обчисленні і досяг 12,2 млрд дол., зафіксувавши рекордний рівень прибутковості. У четвертому кварталі виторг сягнув 3,63 млрд дол., показавши стрибок на 48,5% проти аналогічного періоду минулого року та перевищивши прогнози аналітиків.





Основний обсяг продажів забезпечив напрям дата-центрів та хмарних сервісів, виторг якого за квартал підскочив на 57% до 2,9 млрд дол. і склав 81% від загального доходу компанії. Сукупний ємнісний обсяг відвантажених жорстких дисків сягнув 218 ексабайт (+34%), причому понад 90% цього обсягу спрямували операторам хмарних інфраструктур. У сегменті високоємнісних накопичувачів Nearline поставки зросли до 195 ексабайт (+43%). При цьому жорсткі диски на базі новітньої платформи Mozaic та технології термомагнітного запису HAMR вже зайняли 40% усіх Nearline-поставок, а контрактні потужності за ними розподілені між замовниками до 2028 року.





Водночас у традиційному сегменті накопичувачів для настільних ПК та споживчої периферії поставки скоротилися на 10% — до 23 ексабайт. Таке падіння відображає свідомий маневр Seagate із згортання низькомаржинальних споживчих продуктів задля фокусування на високоприбуткових рішеннях для AI-хмар. Завдяки цій переорієнтації операційний грошовий потік за рік склав 3,7 млрд дол., а вільний грошовий потік досяг рекордних 3,1 млрд дол. За квартал ці показники зафіксувалися на рівні 1,3 млрд дол. та 1,1 млрд дол. відповідно.





Операційний грошовий потік за рік склав 3,7 млрд дол., а вільний грошовий потік досяг рекордних 3,1 млрд дол. У четвертому кварталі ці показники зафіксувалися на рівні 1,3 млрд дол. та 1,1 млрд дол. відповідно. Високі фінансові результати дозволили компанії повернути акціонерам 810 млн дол. через виплату дивідендів та викуп власних акцій. Рада директорів оголосила про чергові квартальні дивіденди у розмірі 0,74 дол. на акцію, які виплатять 7 жовтня 2026 року.





Одночасно Seagate суттєво зміцнила свій баланс, скоротивши сукупний борг на 302 млн дол. за квартал та на 1,4 млрд дол. за підсумками року. Фінансовий рік компанія завершила із загальним боргом у 3,6 млрд дол. та обсягом грошових коштів і їхніх еквівалентів на рівні 1,7 млрд дол. Основним рушієм зростання став високий попит з боку хмарних дата-центрів, який посилюється масштабуванням технологій штучного інтелекту.





У першому кварталі 2027 фінансового року Seagate очікує отримати виторг у розмірі 4,1 млрд дол. плюс-мінус 100 млн дол. Скоригований прибуток на акцію прогнозується на рівні 7,30 дол. плюс-мінус 0,20 дол. Компанія зазначає, що цей прогноз враховує мінімальний вплив глобальних тарифних обмежень та геополітичної ситуації на Близькому Сході.





«Потужні результати четвертого кварталу перевищили наші очікування щодо виторгу та прибутку. Оскільки штучний інтелект прискорює генерацію даних та збільшує їхню цінність, ми бачимо стійкий довгостроковий попит на накопичувачі надвеликої місткості. Seagate добре позиціонована завдяки нашій платформі Mozaic та технології HAMR», — зазначив голова та виконавчий директор Seagate Дейв Мослі (Dave Mosley).





Результати Seagate підтверджують, що вибухове зростання ринку штучного інтелекту формує колосальний попит не лише на обчислювальні процесори, а й на інфраструктуру збереження даних надвеликої місткості. Успішне впровадження платформи Mozaic на базі технології термомагнітного запису HAMR дозволяє компанії утримувати технологічну перевагу та нарощувати щільність запису на жорстких дисках. Це забезпечує високу маржинальність бізнесу та стабільний приплив готівки на тлі активного розширення хмарних дата-центрів.





Суттєве скорочення боргового навантаження на 1,4 млрд дол. за рік демонструє виважену фінансову політику керівництва, яка знижує чутливість компанії до високих відсоткових ставок. Рекордний вільний грошовий потік дає Seagate необхідний запас міцності для подальших інвестицій у дослідження та розробки. Головним ризиком для корпорації залишається можливе коливання капітальних витрат найбільших гіперскейлерів, проте поточний прогноз свідчить про збереження високого попиту щонайменше у найближчі квартали.

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